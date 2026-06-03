Lärare i fritidshem med inriktning idrott Länghemskolan - Vikariat
Tranemo Kommun , Lärandesektion / Förskollärarjobb / Tranemo Visa alla förskollärarjobb i Tranemo
2026-06-03
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Länghemskolan är en F-6 skola med 160 elever. Skolan ligger centralt beläget mitt i samhället. Vi har ett gott arbetsklimat där vi värdesätter varandras kompetenser. På skolorna arbetar kunniga och kompetenta lärare och behörigheten är hög. Här jobbar engagerade lärare som värdesätter och tar tillvara på de möjligheter som ges för att utveckla elevernas kunskaper och förmågor.
Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet i enlighet med läroplanens mål. Du skapar en trygg, stimulerande och meningsfull verksamhet där elevernas lärande, utveckling och välbefinnande står i centrum.
Du arbetar för att erbjuda en varierad undervisning som tar tillvara elevernas intressen, stärker deras sociala förmågor och främjar kreativitet, ansvarstagande och samarbete. Du bidrar till att skapa en röd tråd mellan skoldag och fritidshem och samverkar nära med klasslärare och övrig personal för att ge eleverna en sammanhållen dag.
I tjänsten ingår att undervisa i idrott för åk.4-6.
Du har ett tydligt och tryggt ledarskap i elevgruppen och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog. För tjänsten är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vidare har du god kunskap om fritidshemmets uppdrag och styrdokument och kan omsätta dem i praktiken.
För att lyckas i rollen är du en trygg och tydlig ledare med god pedagogisk insikt. Du har förmåga att skapa struktur, bygga positiva relationer och etablera en inkluderande lärmiljö där alla elever känner sig sedda och delaktiga. Vidare är du kreativ och engagerad, med förmåga att skapa stimulerande aktiviteter genom lek, skapande och rörelse. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare, samtidigt som du tar ansvar för att utveckla verksamheten framåt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Arbetsplats
Tranemo Kommun , Lärandesektion Kontakt
Rektor
Pia Kruusval pia.kruusval@tranemo.se 0325-576882 Jobbnummer
9943786