studie-och yrkesvägledare Komvux
Burlövs kommun / Yrkesvägledarjobb / Burlöv Visa alla yrkesvägledarjobb i Burlöv
2026-06-03
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen.
Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
Vid Komvux i Burlöv studerar cirka 600 elever vid grundläggande och gymnasial utbildning, vid yrkesutbildningar samt vid SFI. Undervisning bedrivs i flexibla studieformer och vägledning inför och under studier är en central del av verksamheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Vägledning, antagning och stöttning av SFI-elever under studietiden.
Nära samarbete med lärare, skolsekreterare, skolledning samt övriga studie-och yrkesvägledare, på daglig basis.
Övergripande delat ansvar för antagning, vägledning och uppföljning av samtliga delar av verksamheten.
Nätverk och samarbete med andra myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad syv med erfarenhet av arbete och vägledning inom vuxenutbildningen. Du ska vara flexibel, kreativ och driven. Att ta eget ansvar och vara självständig i sitt uppdrag samt att samarbeta med kollegor, är en viktig kvalifikation. Du har också lätt att lära dig nya system och kan strukturera och prioritera ditt arbete. Du är van vid snabba förändringar och tar ansvar för att hålla dig uppdaterad kring nya riktlinjer kring vägledning. Meriterande är erfarenhet av målgruppen, t ex i samband med VFU och/eller tidigare anställningar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
Intervjuer är planerade att äga rum onsdagen den 24 juni klockan 13-16 i våra lokaler på Lundavägen 26 i Arlöv.
Enligt skollagen (2010:800) krävs ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister för att arbeta inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
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232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun Kontakt
rektor Komvux och Gymnasieenhet
Eva Svensson eva.svensson@burlov.se 040-6256283 Jobbnummer
9943785