Biträdande rektor Snättringeskolan, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Snättringeskolan / Pedagogchefsjobb / Huddinge Visa alla pedagogchefsjobb i Huddinge
2026-06-03
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Om skolan
Snättringeskolan är en F-6 skola som ligger i Stuvsta/Snättringe i Huddinge, en kort promenad från pendeltågsstationen. Här går dryga 500 elever. Snättringeskolan är en attraktiv skola med lång tradition av goda resultat och trevlig atmosfär. Vår största tillgång är våra engagerade medarbetare men vi har även bra lekområden, goda lärmiljöer, en fin skolgård och en stor fotbollsplan. På Snättringeskolan arbetar vi aktivt med att erbjuda våra elever och vår personal meningsfullt lärande, med målet att bli en ännu bättre skola.
Ledorden Ansvar, Trygghet och Arbetsro visar vägen i det systematiska kvalitetsarbetet.
Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Vi ger våra medarbetare möjlighet att utveckla både verksamheten och sig själva. Vi bygger den goda arbetsplatsen tillsammans - med arbetsglädje och stolthet. Välkommen att bli en av oss i Snättringeskolan!
Uppdraget
Som biträdande rektor kommer du bland annat att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete leda det kollegiala lärandet, i syfte att hela tiden skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. En mycket viktig del i uppdraget blir därför att vara närvarande i verksamheten för att följa upp det kollegiala lärandet i praktiken. I rollen ingår också ansvar för att i det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med den övriga ledningsgruppen identifiera nödvändiga insatser för att ta arbetet vidare.
Snättringeskolans ledningsgrupp består av rektor och två biträdande rektorer. Den ena biträdande rektorn ansvarar för årskurs 1–6, medan den andra är biträdande rektor med ansvar för förskoleklass och fritidshem. Denna tjänst avser rollen som biträdande rektor med ansvar för förskoleklass och fritidshem.Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Det krävs att du som biträdande rektor kan se till hela verksamheten, och inte endast till den del som du kommer ansvara extra mycket för. Du är en tydlig och prestigelös ledare som skapar förutsättningar för dina medarbetare att växa under ditt ledarskap.
Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du klarar av att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är väl förtrogen med skolans uppdrag samt har ett stort intresse för att driva skolutveckling utifrån visioner och mål. Du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, har ett tydligt och lyhört ledarskap.
Vi söker dig som är målmedveten, kreativ, prestigelös, driven och modig.
Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tydlighet och du är en lyhörd och närvarande ledare som skapar tillit och delaktighet.
Du har intresse för- och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och vana att analysera resultat som grund för förbättringsarbete.
Du har förmåga och mod att se möjligheter och du levererar resultat.
Du har ett genuint intresse och en nyfikenhet för den pedagogiska utvecklingen.
Du tror att kvalitet i undervisningen är grunden till att ge alla elever goda förutsättningar för lärande.
Du är van vid att möta medarbetare, elever och vårdnadshavare med intresse och prestigelöshet.
Du är van schemaläggare.Kvalifikationer
Lärarexamen inriktning grundskola eller likvärdig högskoleutbildning
Du har mycket god IT vana, och uttrycker dig väl i tal och skrift
Erfarenhet av att ha arbetat på låg och mellanstadiet i nära samarbete med fritids
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Provanställning kan komma att tillämpas.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Varför Huddinge?
Är en av dina drivkrafter att göra samhällsnytta och om du vill ha mångfald samt komplexitet i dina arbetsuppgifter, då kommer du att tycka om att arbeta kommunalt.
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rektor Nadja Melander tel.08-535 307 40Nadja.Melander@huddinge.se
Sök direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Häradsvägen 33 (visa karta
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141 43 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Snättringeskolan Kontakt
Rektor
nadja melander nadja.melander@huddinge.se 0709750182 Jobbnummer
9943790