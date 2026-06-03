Fysioterapeut till hälso- och sjukvård i hemmet
Eksjö kommun, Sociala sektorn / Sjukgymnastjobb / Eksjö Visa alla sjukgymnastjobb i Eksjö
2026-06-03
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Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
I den kommunala hälso- och sjukvården möter vi patienter i alla åldrar, både i ordinärt boende och i särskilda boendeformer inom äldreomsorg, funktionsstöd och psykiatri. Vårt mål är att patienten ska uppleva trygghet och leva ett självständigt liv. Vi tror på handlingskraftig samverkan och jobbar med ständiga förbättringar. Hos oss finns en trygg och kreativ arbetsmiljö där arbetsglädje är viktigt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny fysioterapeutkollega till vår grupp inom kommunal hälso- och sjukvård i Eksjö. Här arbetar vi nära våra verksamheter och patienter. Som anställd i Eksjö kommun delar vi tillsammans samma uppdrag och vision - Alla är vi Eksjö kommun.
Som fysioterapeut i vår verksamhet gör du bedömningar och utför insatser i patientens hem samt på särskilt boende. Utifrån fysioterapeutens kompetensområde ansvarar du för bedömning av fysisk funktionsförmåga och rehabilitering. Du initierar behandling, träning och hjälpmedelsförskrivning med målsättning att förbättra eller bibehålla den enskildes förmågor. Du handleder omvårdnadspersonal och säkerställer en god kontakt med patientens anhöriga i ett rehabiliterande förhållningssätt för att upprätthålla hälsa. Som fysioterapeut arbetar du tvärprofessionellt med arbetsterapeut, sjuksköterska och rehabassistent, du samverkar även med biståndshandläggare och andra vårdgivare. I tjänsten ingår utvecklingsarbete inom verksamheten. Du dokumenterar i Combine och kommunicerar i vårdplaneringssystemet Cosmic Link. Det är ett självständigt och omväxlande arbete där du till stor del planerar din dag själv.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du i en grupp med en mycket god sammanhållning där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Hos oss finns en stor arbetsglädje, positiv energi och stort engagemang. Vi sätter alltid patientens behov i fokus.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid.Kvalifikationer
VI söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har erfarenhet som fysioterapeut. Vi tror att du vill jobba med rehabilitering i hemmiljö. Du sätter alltid patientens behov i centrum och tycker om att arbeta i team. Du har fallenhet för att leda, prioritera och organisera. Du bemöter andra med respekt och har en positiv människosyn. Du har datavana, är nyfiken och gillar att jobba med utvecklingsarbete. Som person har du lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad, strukturerad, stresstålig och flexibel samt har en god förmåga till empati.
B-körkort och goda svenskkunskaper är en förutsättning för tjänsten. Personlig lämplighet värderas högt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329415-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö Kommun
(org.nr 212000-0589)
575 80 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eksjö kommun, Sociala sektorn Kontakt
Enhetschef hälso- och sjukvård i hemmet
Christina Fröding christina.froding@eksjo.se 0381-421 30 Jobbnummer
9943784