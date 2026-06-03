Medarbetare till preventiva enheten i Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-06-03
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Vill du bidra till att människor bibehåller sin hälsa och livskvalitet? Som medarbetare inom socialförvaltningen får du arbeta med stort ansvar och stor frihet i en roll där du gör verklig skillnad för individers hälsa och självständighet.
Som medarbetare i Preventiva enheten arbetar du med att kunskapshöja medarbetare inom Socialförvaltningen, du arbetar med utveckling av vård- och omsorg för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett självständigt liv för personer inom våra verksamheter.
Du har en viktig roll i att utveckla personcentrerade arbetssätt, och samverkar tätt med andra professioner både inom och utanför den egna organisationen. Arbetet är självständigt, men sker i nära samarbete med kollegor och andra aktörer.Kvalifikationer
Du har ett salutogent synsätt och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, kommunikativ och trygg i din yrkesroll. Dessutom har du mycket god kommunikationsförmåga.
Du har:
• Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, socialt arbete eller annat lämpligt område
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Vill du bidra med din kompetens i ett sammanhang där människan står i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Fackförbund Vision vision@varberg.se 0723580390 Jobbnummer
9943777