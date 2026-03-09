Utredare - Eskilstuna
2026-03-09
Fortifikationsverket söker en utredare till gruppen för externa kontroller som företräder myndigheten i säkerhetsskydd med fokus på leverantörers efterlevnad av säkerhetsskyddskrav. Har du intresse för säkerhetsfrågor och vill stärka Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Med vår unika kompetens inom försvarsfastigheter skapar vi säkra miljöer för ett robust totalförsvar.
Din vardag - stärka säkerheten i totalförsvaret
Gruppen för externa kontroller är en del av säkerhetsavdelningen under enheten för kontroll och säkerhetsprövning. Säkerhetsavdelningen ansvarar för säkerhetsskyddet på Fortifikationsverket vilket innefattar säkerhetsskyddsanalys, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet, incidenthantering, signalskydd och säkerhetsskyddsavtal. På säkerhetsavdelningen arbetar idag cirka 70 medarbetare. Gruppen för externa kontroller leder och samordnar myndighetens kontrollverksamhet av säkerhetsskydd hos leverantörer som myndigheten har tecknat säkerhetsskyddsavtal med. Det finns ett nära samarbete med övriga grupper inom enheten.
Som utredare kommer du att planera och genomföra utredning, kontroll och uppföljning av myndighetens anlitade leverantörer för att säkerställa efterlevnaden av gällande säkerhetsskyddskrav. Det innebär identifiering av brister, åtgärdsförslag och uppföljning av åtgärder för ett förbättrat säkerhetsskydd. Rollen innebär även ett stöd åt leverantörer i säkerhetsskyddsfrågor. Kontakt med leverantörer, partners och andra myndigheter är en stor del i arbetet. Gruppen för externa kontroller är i kraftig tillväxt och du får därmed möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av processer, arbetssätt och rutiner.
Placeringsort är Eskilstuna och resor inom Sverige sker regelbundet. Tjänsten erbjuder ingen möjlighet till distans- eller hemarbete.
Vi söker dig som har intresse för säkerhet med relevant eftergymnasial utbildning inom t.ex. beteendevetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har erfarenhet av utredningsarbete alternativt erfarenhet av att genomföra leverantörskontroller. Du har erfarenhet av att genomföra analysarbete och samverka med både interna och externa aktörer. Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom säkerhetsskyddsavtal, informationssäkerhet, fysisk säkerhet eller personalsäkerhet. Meriterande är även erfarenhet av kontrollverksamhet inom säkerhetsskyddsområdet och kunskap om Försvarsmaktens eller Säkerhetspolisens föreskrifter inom säkerhetsskydd. Arbete inom offentlig sektor är även det meriterande.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Du är lugn och tar ansvar, samt håller struktur och levererar resultat. Du har förmåga att planera, prioritera och självständigt driva ärenden. Du har lätt för att skapa goda relationer med andra människor och agerar professionellt i din vardag då du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 mars 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande gruppchef Anthonia Persson, 010-44 44 152 eller rekryteringsspecialist Emma Bergvall, 010-44 44 557. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
