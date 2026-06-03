Elevassistent Berga anpassad grundskola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-06-03
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
2 plats(er).
Vill du arbeta nära elever och göra verklig skillnad varje dag? Som elevassistent i vår anpassade grundskola blir du en viktig del av ett engagerat team där ni tillsammans skapar en trygg och meningsfull vardag för elever med stödbehov. Välkommen med din ansökan!
Berga anpassad grundskola är en del av Bergaskolan där det även finns en grundskola. Vi har i nulägen ca. 65 elever som är uppdelade i 9 klasser. Skoldagen är från 8.20-14.00 och övrig tid är det fritids. Arbetstiderna kan variera från 6.30 till 17.30 (18.00) beroende på när vi har elever som kommer på morgonen och när de lämnar på eftermiddagen.
Läs mer om anpassad grundskola här.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med elever både under skoltid och under fritidstid. Arbetet innebär att stödja eleverna under hela dagen med allt ifrån lärande till matsituationer och raster mm. På skoltid tillhör du ett klasslag som arbetar tillsammans i ett team kring en klass och under fritidstid ingår du i ett team som jobbar tillsammans på en avdelning med eleverna där.
Den största delen av uppdraget handlar om att stötta elevernas lärande både under skoltid och under fritidstid, men eftersom det är en anpassad grundskola är det viktigt att även kunna stötta i olika omsorgsfrågor.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
För denna tjänst behöver du ha tidigare erfarenhet att arbeta med yngre barn/elever. Det är meriterande om du har en pedagogisk utbildning som är riktad mot yngre barn/elever. Det är önskvärt med erfarenhet av att arbeta med AKK och ha erfarenhet av att möta elevers olika behov. Erfarenhet av elever med intellektuell funktionsnedsättning är även meriterande.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt, i förändring ser du möjligheter. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I ditt arbete ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Karin Sagbrant, rektor, 018-727 25 44.
Fackliga företrädare:
Kommunal, 010-442 82 09.
Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Karin Sagbrant 018-727 25 44 Jobbnummer
9944036