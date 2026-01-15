Uthyrare
2026-01-15
Vi söker för kunds räkning.
Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Vi erbjuder dig i rollen som Uthyrare ett omväxlande arbete, där du kommer att axla en bred roll av kundkontakt vid uthyrning till både nya och befintliga kunder kombinerat med en del administrativa uppgifter kopplat till avtalen. I nära samarbete med våra utesäljare och leveransavdelning kommer du att ansvara för merförsäljning till kund, skapa avtal, fakturera, koordinera transporter och service av våra maskiner till kund. Du kommer att arbeta nära interna och externa leverantörer för att säkerställa en smidig uthyrning och återställning av maskinparken inför nästkommande uthyrning.
Ett urval av förkommande arbetsuppgifter:
• Lägga upp nya kunder, skapa avtal, uppföljning under uthyrning och fakturering.
• Jobba nära kund i syfte att möta nya förförågningar och utveckla hyrsortiment.
• Besöka nya och befintliga kunder.
• Lämna ut maskiner till kund.
• Stötta tekniker för att säkerställa rätt leveranser till kunder.
• Ansvara för att skapa och följa upp inköpsorders med berörda leverantörer.
• Koordinera och följa upp bokade transporter.
• Stötta våra utesäljare och vara konsultativ vid beställningar.
• Konsultera med tekniker/produktchefer vid eventuella maskinfel för att säkerställa snabbast och bästa åtgärder.
• Kontinuerligt arbeta med och sträva efter ständig förbättring av våra processer inom uthyrningsverksamheten.
Du kommer att utgå från vår depå i Helsingborg och rapportera till Branch Manager.BakgrundKvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning
• 3-5 års erfarenhet av maskinuthyrning
• Flytande i svenska och engelska i både skrift och tal
• God vana att arbeta i affärssystem samt goda kunskaper i MS Office
B- körkort är ett krav för tjänsten
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete inom uthyrningsbranschen samt relevant maskinkunskap.Profil
Rollen som Rental Uthyrare ställer höga krav på ett strukturerat arbetssätt och en god samarbetsförmåga. Vår uthyrningsbransch är i en expansiv fas och för att trivas i tjänsten bör du tycka om att arbeta i ett högt tempo med varierade arbetsuppgifter, tycka om förändring, hitta nya lösningar på eventuella problem och sträva efter en affärsmässig förståelse för verksamheten.
Meriterande:
• Ett brett kontaktnät i branchen
Körkort BE
Vi erbjuder:
• Varierande arbete i ett spännande bolag med en stark tillväxt.
• Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
• Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.
Placering: Helsingborg
Frågor? Kontakta ansvarig rekryterare Emilia Ekström på telefon 070 508 39 45 eller via mejl emilia.ekstrom@zeppelin.com
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
