Utbildningsledare Yrkeshögskola

Välkommen till KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) - ett av Sveriges främsta utbildningsföretag inom yrkeshögskola, företagsutbildning och gymnasial vuxenutbildning, inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidsverksamhet. Vi strävar efter att göra skillnad genom att leverera kompetens som påverkar individ, organisation, verksamhet och samhälle positivt. Som leverantör till över 250 kommuner och företag över hela landet, är vi stolta över att vara en kraftfull partner inom utbildning.
Om du delar vår passion för att arbeta med människor, forma kompetens och skapa positiva förändringar, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till ett av Sveriges främsta utbildningsföretag! Utforska mer på kui.se.
Nu söker vi en driven och engagerad utbildningsledare till våra yrkeshögskoleutbildningar. Som utbildningsledare hos oss arbetar du med utbildningar inom vård och omsorg inom Yrkeshögskolan.
Vi erbjuder dig
I rollen som utbildningsledare erbjuds du en varierande tjänst där du bland annat är med och coachar våra studerande in i arbetslivet. Du kommer att ges möjligheter att arbeta med kreativa lösningar inom ett satt ramverk. Dagarna kantas av många sociala kontaktytor och nätverkande, både med kollegor, branschen och myndigheter.
• Vägleda framtidens medarbetare inom vård och omsorg samt barn och fritid
• Goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll
Vi tror på dig och dina förmågor, och därför kommer du att kunna arbeta med stor frihet under ansvar.
Om Tjänsten
Utbildningsledning:
Planering, schemaläggning, studeranderekrytering, följa processbeskrivningar och kvalitetsledningssystem, omvärldsbevakning, branschkontakter, ledningsgruppsarbete och LIA-anskaffning.
Administrativa uppgifter:
Betygsrapportering, sköta kontakten med myndigheter samt administrera i vår studerandeplattform.
Vem söker vi?
Vi söker dig som tillsammans med de ansvariga lärarna kan driva våra utbildningar framåt. Du är kunnig inom branschen, antingen genom arbetslivserfarenhet, studier eller eget intresse. Du arbetar självständigt och proaktivt i nära samarbete med övriga medarbetare.
• Du har gymnasieutbildning
• Du har mycket goda kunskaper inom IT och har lätt att lära dig nya system
• Du är en van skoladministratör
• Du är en van kommunikatör, både muntligt och skriftligt
• Du är driven, ansvarstagande, självgående och flexibel
• Du är utåtriktad, trivs med att tala inför folk och skapa nya kontakter
• Du har erfarenhet från yrkeshögskola
• Utbildningsledarutbildning
Meriterande
• Erfarenhet av att arbeta som utbildningsledare inom Yrkeshögskola
Hur vi rekryterar
Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, ålder och kulturell bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som kreativitet, samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten.
Övrig information
Tillträdesdag
260801 eller efter överenskommelse
Placeringsort
Stockholm (Fridhemsplan)
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning med obligatorisk 6 månaders provanställning. Resor ingår i tjänsten ca 3 ggr/månad - övernattningar förekommer. Resorna är kopplade till att undervisning sker på annan ort samt möten inom organisationen.
Sista ansökningsdag
260323 vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Monica Gallon på mailadress: monica.gallon@kui.se
Vi tar inte emot ansökningar via epost.
