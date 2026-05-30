Specialistsjuksköterska inom ögonsjukvård sökes för längre höstuppdrag
Är du ortoptist eller specialistsjuksköterska inom ögonsjukvård och söker ett längre uppdrag i en verksamhet med hög kompetens och varierande patientflöden?
Nu söker vi en erfaren konsult till ett uppdrag inom specialiserad ögonsjukvård under hösten 2026.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta inom en specialistmottagning med fokus på ögonsjukvård tillsammans med ett erfaret team. Arbetet innefattar mottagningsarbete och patientnära insatser inom den specialiserade vården.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har vana av att arbeta självständigt i ett strukturerat och kvalitetsfokuserat arbetssätt.
Period & omfattning
Period: vecka 37–47
Omfattning: heltid
Arbetstid: dagtid enligt schema
Vi söker dig som
Är utbildad ortoptist
Är legitimerad specialistsjuksköterska inom ögonsjukvård
Har erfarenhet från mottagningsarbete inom ögonsjukvård
Är trygg i självständigt arbete och patientbedömningar
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Specialistbevis
HLR-utbildning vuxen
HOSP-utdrag (max 6 månader gammalt)
IVO-utdrag inklusive eventuella ärenden (max 6 månader gammalt)
Kopia på giltigt SITHS-kort
Två aktuella referenser från senaste uppdrag eller anställningar
Överenskommelse med aktuell uppdragsperiod
Detta erbjuder VårdIX
På VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi tror på långsiktiga relationer och vill att du som konsult ska känna dig trygg både professionellt och personligt.
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer om uppdraget.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
891 35 ÖRNSKÖLDSVIK Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9937811