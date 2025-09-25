Utbildningsledare Hermods Yrkeshögskola
2025-09-25
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Hermods Yrkeshögskola söker Utbildningsledare!
Trivs du i en roll med många kontaktytor och känner igen dig själv i beskrivningen "relationsskapande, ansvarstagande, strukturerad och serviceinriktad"?
Vill du jobba med vuxenutbildning och som kontaktperson mot våra studerande och arbetslivet? Då ser vi fram emot din ansökan!
Huvudsakligt uppdrag
Planera, bemanna och kvalitetssäkra utbildningarna i enlighet med Myndigheten för Yrkeshögskolans krav, lagar och förordningar
• Som utbildningsledare är du myndighetens kontaktperson i frågor rörande de utbildningar du ansvarar för
• Administration och samordning gällande de studerande samt utbildningens ledningsgrupp
• Samordna, följa upp och utveckla utbildningen i tätt samarbete med utbildningens ledningsgrupp
• Du ansvarar för en aktiv dialog med det anställande näringslivet framförallt kopplat till studiebesök, LIA-platser men även omsök av utbildningen när det blir aktuellt
• Kontinuerlig kontakt och uppföljning med inblandade intressenter såsom studerande, näringsliv och myndighet.
• Aktivt bidra till Hermods yrkeshögskolas fortsatta utveckling och tillväxt
Ditt huvudmål är att den studerande blir efterfrågad i den bransch som utbildningen leder till!
För att trivas i rollen behöver du vara resultat- och samarbetsorienterad. Stark ansvarskänsla och god administrativ förmåga och är nödvändiga egenskaper samtidigt som du obehindrat behöver kunna prioritera och fatta beslut. Flexibilitet, gott bemötande och ett lösningsorienterat sätt är också värdefulla egenskaper. Du bör ha lätt för att bygga och bibehålla relationer, du är kundorienterad med stort fokus på kvalitet. Du drar dig inte för att tala inför större grupper och trivs i en varierad verksamhet där ingen dag är den andra lik. Du behöver vara bekväm i olika digitala miljöer och ha förmågan att snabbt sätta dig in i nya system.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning/yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande erfarenheter
• Minst 3-5 års vana från projektledande arbetsuppgifter, gärna inom utbildningsverksamhet
• Hög digital kompetens, framför allt inom O365, och förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya system
• God förmåga att förstå och uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift på svenska
• God kommunikativ förmåga och fallenhet för nätverkande, både internt och externt
• Du har ett coachande förhållningssätt med ett intresse för vuxnas lärande och kompetensutveckling
• Samarbete är ett självklart ledord för dig
• Stark ansvarskänsla och god administrativ förmåga
• Du har lätt att anpassa dig till förändrade omständigheter och fokuserar på rätt saker
Meriterande
• Tidigare erfarenhet inom yrkeshögskolan
• Pedagogisk utbildning eller erfarenhet
• Erfarenhet av projektledning
• Ett kontaktnät inom någon av de branscher som Hermods Yrkeshögskola utbildar inom
Övrig information
Vi söker två medarbetare.
En tillsvidareanställning på 100% och ett vikariat på 100% fram till sommaren 2026 med möjlighet till tillsvidareanställning.
Tillträdesdag enligt överenskommelse.
Placeringsort Göteborg
Ansökan och frågor
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Skicka därför din ansökan redan idag, dock senast den 16 oktober.
Sök tjänsten via länken nedan.
Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Eventuella frågor besvaras av utbildningschef Marie Dahlstrand via e-post marie.dahlstrand@hermods.se
.
Skriv "Utbildningsledare" i ämnesraden samt ange i ansökan om du är intresserad av en av tjänsterna eller båda.
Varmt välkommen med din ansökan!
Som medarbetare på Hermods får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretag/Tjänsteförbunden och fackförbunden Unionen/SI. Hermods strävar efter mångfald vad gäller kön, funktionsvariationer, ålder och kulturell bakgrund. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Hermods Yrkeshögskola bedriver idag framgångsrikt eftergymnasiala utbildningar inom en stor variation av områden. Vår utbildningskatalog är bred och vi har utbildningar inom bland annat Ekonomi, Bygg och Anläggning, Teknik, Fastighet, Trädgård, Logistik samt Vård och Omsorg. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är direkt skapad efter näringslivets behov och där våra utbildningar tas fram tillsammans med företag som verkar i branscher där efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens är stor. Genom våra utbildningskoncept så förser vi arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft, och för att kunna göra det arbetar vi i ett nära samarbete med näringslivet i syfte att ge våra studerande kvalitativa och relevanta utbildningar. Vi eftersträvar teamarbete och vi tror att delaktighet är en av nycklarna till att gemensamt nå våra mål.
Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och SFI hjälper varje år 60 000 studerande och deltagare med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.
