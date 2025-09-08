Utbildningshandläggare
2025-09-08
Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Vi söker nu en ny medarbetare som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Låter det som din framtid?Avdelningen för utbildningsstöd
Avdelningen för utbildningsstöd består av engagerad personal som arbetar för att förbättra och stödja utbildningsprocesser inom vår organisation. Huvudsakliga arbetsområden inom avdelningen är antagning, examen, kurs- och utbildningsstöd, programstöd och studiedokumentation.
Vi har nyligen organiserat oss i två team, utbildningsinformation och utbildningsstöd, och vi söker nu en ny medarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom utbildningsstöd. Låter det intressant? Tveka inte att ansöka.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på avdelningen för utbildningsstöd kommer du bland annat att:
• Handlägga ärenden så som utfärdande av examen och beredning av beslut gällande utbildningsadministration.
• Stödja programansvariga, kursansvariga och övriga lärare avseende administration av utbildningsprogram och kurser.
• Kommunicera med studenter i olika studieärenden främst genom vårt ärendehanteringssystem men även genom andra kanaler.
• Bidra till utvecklingen av våra verksamhetsprocesser, där digitala lösningar ofta ingår.
• Delta i projekt för att utveckla och förbättra våra arbetssätt, såväl de interna inom avdelningen som mot övriga verksamheten och våra studenter.
Önskvärda kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som anses likvärdig.
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom utbildningssektorn.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• Goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av att arbeta med olika digitala stödsystem.Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter egenskaper som:
• Engagemang, initiativförmåga och prestigelöshet.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Flexibilitet och anpassningsförmåga i en föränderlig verksamhet.
• Noggrannhet och ansvarstagande.
Tjänstgöringsort: Karlskrona
Tjänstgöringsomfattning: 100%
Tillträde: Omgågende eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Sista dag att ansöka är Välkommen med din ansökan senast 2025-09-29
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje tidigare anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-partnern som står som kontaktperson i annonsen för mer information.
Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.
BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.
Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blekinge Tekniska Högskola
(org.nr 202100-4011), http://www.bth.se Kontakt
HR-partner
Helena Rosenqvist helena.rosenqvist@bth.se +46455385208 Jobbnummer
9497434