Utbildningschef
Är du vår nästa Utbildningschef?
Har du förmågan att inspirera ett team som befinner sig på resande fot och jobbar med hög standard i dagliga leveranser? Äger du kraften att kombinera operativt "hands-on"-logistik och och problemlösning med ett strategiskt affärsmannaskap?
Vi söker nu en trygg och leveransorienterad Utbildningschef som vill ta över rodret för vår rikstäckande utbildningsverksamhet.
Som Utbildningschef (Chef utbildningsinstruktörer) hos oss har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla vår kärnverksamhet. Din vardag handlar om att balansera hög utbildningskvalitet med god lönsamhet. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD, vilket ger dig stora möjligheter att påverka bolagets framtida resa, men den stora skillnaden görs i det dagliga och tydliga ledarskapet för Motiveras mycket kompetenta och erfarna utbildare och instruktörer som utbildar från Malmö till Luleå. I det operativa ledarskapet är du en doer som underlättar din personals vardag och t ex säkerställer att vi har rätt resurser i form av lokaler och utrustning samt backups för våra utbildningar.
Du kliver in i en nyckelroll i ett bolag med korta beslutsvägar och ett positivt mindset. Hos Motivera får du chansen att förvalta ett fint arv med en bra grund, men du ges också utrymme att sätta din egen prägel på hur vi arbetar framåt och blir ännu bättre tillsammans.
Vill du bygga framtidens kompetens tillsammans med oss?
Placering: Malmö. Det finns även möjlighet att utgå från Uddevalla eller Göteborg. Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ledarskap på distans: Coacha, utveckla och leda 12 instruktörer och ett antal underkonsulter. Du håller i medarbetarsamtal, rekrytering och on-boarding.
Affärsmannaskap & Ekonomi: Resursplanering och uppföljning av KPI:er för att säkerställa hög beläggningsgrad och lönsamhet.
Operativ excellens: Säkerställa att logistiken kring maskiner, lokaler och personal fungerar sömlöst.
Kvalitet & Utveckling: Utveckla utbildningsmaterial och koncept i nära samarbete med sälj- och marknadsavdelningen för att möta industrins framtida behov.
Nätverk: Upphandla underleverantörer och vårda relationer med samarbetspartners.
Eftersom våra instruktörer verkar över hela landet är det goda distansledarskapet din viktigaste hörnsten. Du är den sammanhållande länken som coachar, stöttar och kvalitetssäkrar leveransen så att vi når vårt mål om minst 90% deltagarnöjdhet. Kvalifikationer
Rollen och Motivera kräver att du har:
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar med goda resultat.
Relevant utbildning och arbetslivserfarenhet, med koppling mot industrin.
B-körkort (resor i tjänsten förekommer).
En stark affärsförståelse och vana av att arbeta mot uppsatta mål.
Det är meriterande om du:
Tidigare har lett personal på distans.
Vad vi tror du drivs och motiveras av:
Vi söker dig som är en "doer" med hög energinivå. Du trivs som bäst när du får vara operativt involverad samtidigt som du har blicken på de långsiktiga målen. Du är en trygg ledare som kommunicerar med tydlighet och empati, och du har en naturlig förmåga att skapa struktur i en föränderlig vardag.Erfarenheter
Motivera Sverige AB
Motivera Sverige AB är ett utbildningsföretag som växer och utvecklas snabbt på en expansiv marknad. Motivera erbjuder utbildnings- och utvecklingsmöjligheter till medarbetare och organisationer i hela Sverige. I vårt erbjudande ingår både utbildningar, e-learning, digitalt stödsystem och konsulttjänster.
Vår verksamhet kännetecknas av både professionalism, omtanke och en familjär kultur. Vi är ett ISO-certifierat utbildningsföretag med 30 års erfarenhet i branschen där vi utbildat och väglett företag och medarbetare. https://www.motivera.com/
