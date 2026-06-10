Operations Planning Manager till Memira by Bergman Clinics
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Är du en strukturerad och affärsdriven ledare som trivs i en roll där operativ problemlösning möter långsiktig kapacitetsplanering? Har du erfarenhet av att leda team, planera resurser och skapa effektiva flöden i en verksamhet där kvalitet, kundupplevelse och resultat står i centrum? Då kan rollen som Operation Planning Manager vara ditt nästa steg!
Memira by Bergman Clinics söker nu en Operation Planning Manager för ett vikariat där du får en central roll i att säkerställa att operationsverksamheten fungerar effektivt över hela Sverige. Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som Operation Planning Manager har du personalansvar för Memiras ambulerande sjuksköterskor i Sverige. Teamet består av cirka 15 medarbetare som arbetar på olika kliniker runt om i landet. Du leder, utvecklar och motiverar gruppen på distans samt skapar förutsättningar för ett engagerat team som levererar med hög kvalitet.
En stor del av rollen handlar om att planera och optimera operationskapaciteten. Du ansvarar för schemaläggning av operationspersonal samt för att samordna resurser och utrustning utifrån verksamhetens behov. Du arbetar både med långsiktig planering och med daglig bemanning där du snabbt behöver hitta lösningar vid exempelvis frånvaro, förändrad efterfrågan eller omprioriteringar mellan kliniker.
I rollen ingår bland annat att:
• Planera, schemalägga och följa upp operationsverksamheten utifrån budget, kapacitet och behov
• Säkerställa och optimera operationskapaciteten för att möta efterfrågan
• Leda, utveckla, motivera och följa upp de ambulerande sjuksköterskorna i Sverige
• Rekrytera och introducera nya medarbetare till sjukskötersketeamet
• Ha löpande dialog med kliniker, kirurger, operationsverksamhet och logistikfunktion
• Samordna behov av utrustning, exempelvis lasermaskiner, i nära samarbete med logistik
• Driva förbättringsarbete kopplat till planering, resursutnyttjande, kvalitet och effektivitet
Rollen är verksamhetsnära och kräver att du både kan hantera vardagens snabba förändringar och samtidigt lyfta blicken för att se helheten. Dina beslut påverkar kapacitet, lönsamhet, kvalitet och medarbetarnas vardag.
Du har ett nära samarbete med Country Manager, klinikerna, logistikavdelningen och andra nyckelfunktioner inom organisationen. Då verksamheten bedrivs på kliniker runt om i Sverige kan resor förekomma i rollen. Profil
Vi söker dig som har en god affärsförståelse och förmåga att se helheten i verksamheten. Du förstår hur planering, bemanning och arbetssätt påverkar kapacitet, budget och resultat – både på kort och lång sikt. Du är trygg i att identifiera förbättringsmöjligheter, driva effektiviseringar och få med dig teamet i förändringar som bidrar till att nå uppsatta mål.
Du trivs i en roll där du behöver skapa struktur, prioritera och fatta beslut. För att lyckas behöver du kunna kombinera ett varmt och engagerande ledarskap med affärsmässighet, tydlighet och mod. Du har förmåga att bygga förtroende på distans och skapa ett team där medarbetarna känner sig hörda och motiverade.
Vi ser gärna att du har:
• Minst 3–5 års erfarenhet från en liknande roll
• Erfarenhet av personalansvar
• Erfarenhet av schemaläggning, kapacitetsplanering eller daglig bemanning
• God affärsförståelse och förmåga att förstå samband mellan resurser, kapacitet, kvalitet och resultat
• B-körkort
• God systemvana, meriterande med erfarenhet av Salesforce
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det viktigaste är dock att du har rätt driv och förmåga att få saker att hända. Du är trygg i dialog med olika typer av människor och har lätt för att skapa tydlighet i komplexa situationer.
Övrig information
• Placeringsort: Stockholm/ Flexibelt i ort med nära anslutning till klinik
• Start: Augusti/september
• Varaktighet: Vikariat, ett år
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: Kontorstider
Memira by Bergman Clinics har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Maxkompetens, anders.gustavsson@maxkompetens.se
. Ansökningar via e-post tas inte emot med hänsyn till GDPR.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet – från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Memira by Bergman Clinics har ett komplett erbjudande inom synkorrigering och ögonsjukvård. Vi är ca 280 medarbetare i Sverige som jobbar tätt tillsammans på någon av våra 22 kliniker från Malmö till Luleå för att varje dag göra skillnad för våra kunder och patienter. Vi är Skandinaviens ledande aktör inom ögonlaser och linsbyten och erbjuder även ögonsjukvård – både offentligt och privat finansierad. Memira by Bergman Clinics främsta prioritet är att sätta människor först och erbjuda våra kunder och patienter planerad hälso– och sjukvård av högsta kvalitet. Nu finns chansen att vara med på resan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Scheelegatan 28 (visa karta
)
112 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Memira by Bergman Clinics Kontakt
Anders Gustavsson anders.gustavsson@maxkompetens.se 0707900496 Jobbnummer
9958335