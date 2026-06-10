ABF Norr söker Verksamhetsutvecklare till Folkverkstan i Norr
ABF Norr / Organisationsutvecklarjobb / Överkalix Visa alla organisationsutvecklarjobb i Överkalix
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABF Norr i Överkalix
, Övertorneå
, Kalix
, Boden
, Haparanda
eller i hela Sverige
Placeringsort: Överkalix
Omfattning: Projektanställning till och med 30 september 2027
Det är löpande behandling och tjänsten kan tillsättas tidigare om vi hittar rätt person.
Om ABF Norr
ABF Norr är Norrbottens största studieförbund. Genom folkbildning, kultur och föreningsutveckling skapar vi mötesplatser där människor kan växa, organisera sig och bidra till samhällets utveckling.
I Folkverkstan i Norr får du möjlighet att vara med och bygga en verksamhet som kombinerar hållbar omställning, praktiskt lärande och lokal utveckling – tillsammans med människorna som bor och verkar på platsen.
Om projektet
Vill du vara med och bygga framtidens mötesplats för hållbar omställning?
Folkverkstan i Norr är ett utvecklingsprojekt som drivs av ABF Norr med stöd från EU och Leader Polaris. Genom återbruk, hantverk och folkbildning vill vi skapa mötesplatser där människor kan lära sig nya saker, dela kunskap och inspirera varandra att leva mer hållbart.
Under projektet bygger vi upp Folkverkstäder i Jokkmokk, Överkalix och Gällivare. Här kommer det att finnas öppna verkstäder, kurser, temadagar och andra aktiviteter med fokus på återbruk, skapande och hållbar utveckling. Vi kommer också att arbeta med en mobil verkstad som gör det möjligt att nå människor även utanför centralorterna.
Projektet drivs av ett team bestående av en programhandläggare och två verksamhetsutvecklare. Programhandläggaren ansvarar för den övergripande samordningen av projektet samt utvecklingen av verksamheten i Gällivare. Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att bygga upp och utveckla verksamheten i Jokkmokk eller Överkalix.
Det här är ett projekt där vi bygger tillsammans. Du får stor möjlighet att påverka innehållet, testa nya idéer och utveckla verksamheten utifrån lokala behov, samtidigt som du har kollegor att samarbeta med och lära av.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare får du en nyckelroll i att bygga upp Folkverkstan på din ort.
Du kommer att arbeta med att skapa aktiviteter, bygga samarbeten och utveckla verksamheten tillsammans med invånare, föreningar, företag och offentliga aktörer.
I uppdraget ingår bland annat att:
• utveckla och samordna den lokala Folkverkstan
• planera och genomföra öppna verkstäder, kurser och arrangemang
• skapa samarbeten med föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor
• hålla dialogmöten och fånga upp lokala behov och idéer
• rekrytera deltagare, handledare och samarbetspartners
• Kommunicera om verksamheten och skapa engagemang kring projektet
• bidra till dokumentation, uppföljning och metodutveckling
• medverka i arbetet med den mobila verkstaden
Tjänsten passar dig som tycker om att arbeta självständigt, skapa nya kontakter och omsätta idéer till konkret verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-10Kompetenser
Vi söker dig som
• har erfarenhet av att samordna, utveckla eller leda verksamheter, projekt eller aktiviteter
• har god förmåga att planera, organisera och genomföra arbete på ett strukturerat sätt
• är trygg i att möta grupper och tala inför människor
• har god samarbetsförmåga
• har B-körkort
Meriterande
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av projektledning eller utvecklingsarbete
• har erfarenhet av folkbildning, föreningsliv eller ideell verksamhet
• har kunskap om eller intresse för hantverk, återbruk och hållbarhetsfrågor
• har erfarenhet av att planera och genomföra kurser, workshops eller evenemang
• har ett lokalt nätverk inom föreningsliv, näringsliv eller offentlig sektorDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är van att få saker att hända.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och trivs med att samarbeta med människor från olika sammanhang. Du är inte rädd för att ta egna initiativ och har förmågan att driva idéer från planering till genomförande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: marlene.Josefsson@abf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abf Norr
Skolgatan 4 (visa karta
)
956 31 ÖVERKALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lokalkontor Kontakt
ABF Norr via Handels avd 33
Kristina Åhl kristina.ahl@abf.se 076-568 27 11 Jobbnummer
9958334