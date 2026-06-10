Vårdbiträde/Undersköterska på ögonklinik i Uppsala
StarrMedica House AB / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-06-10
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Vi söker dig som är vårdbiträde eller undersköterska för kombinerade arbetsuppgifter på operation/steril samt mottagning/reception på StarrMedica ögonklinik.
StarrMedica bedriver verksamhet inom ögonsjukvård på Läkarhuset centralt i Uppsala. Förutom ögonmottagning ligger fokus på kataraktoperationer (operation av gråstarr) där vi i dagsläget är den klinik som gör flest operationer i Uppsala och med enastående goda resultat och få komplikationer.
Vi behöver ett vårdbiträde/undersköterska som dels kan assistera under operationer och med sterilhantering av instrument men som också kan sitta i receptionen och assistera med mottagningsarbete. Arbetet är varierande och arbetsuppgifter och arbetsbelastning kan variera. Det ställer stora krav på att du ska vara flexibel och en lagspelare.
Erfarenhet av operation/sterilarbete samt tidigare arbete med journalsystemet Cosmic är meriterande, men mest värderar vi personliga egenskaper.
Tjänsten är en tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning.
Behovet är 80-100 %, tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med ansökan cv och personligt brev till enhetschef Minna Pettersson: minna@starrmedica.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: minna@starrmedica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StarrMedica House AB
(org.nr 559018-7356)
Kungsgatan 43 Läkarhuset Våning1 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Kontakt
Enhetschef
Minna Pettersson minna@starrmedica.se 018 15 16 17 Jobbnummer
9958340