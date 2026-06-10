Kvalitetstekniker till Micromatic
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2026-06-10
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Micromatic International är en etablerad legotillverkare sedan slutet av 1960-talet, specialiserad på prototyptillverkning och små serier med höga toleranser och komplexa detaljer. Vi är stolta över vår långa historia och breda erfarenhet. Vi erbjuder våra kunder kunskap, innovativa lösningar och toppmodern teknik. Micromatic har etablerat sig som en pålitlig leverantör till flera branscher, med fokus på försvarsindustrin och medicinteknik, framför allt inom Sverige. Hos Micromatic i Sollentuna blir du en del av ett företag med dynamisk arbetsmiljö, modern maskinpark och kompetenta kollegor. En spännande kontext för dig som vill utvecklas inom kvalitetsarbete.
Micromatic expanderar och vi söker nu ytterliggare en engagerad Kvalitetstekniker. Om du motiveras av kvalitetsarbete och trivs i en roll där precision står i fokus, är detta den perfekta möjligheten för dig!
Ansvarsområden
Kvalitetsinspektion: Utföra avsyning av detaljer för att säkerställa att de uppfyller kundspecifikationer och ritningsunderlag
Mätning och kontroll: Använda precisionsmätningsutrustning för att verifiera dimensioner och toleranser samt dokumentera avvikelser
Processförbättring: Bidra till att identifiera och implementera förbättringar i kvalitetskontroller och inspektionsprocesser
Rapportering: Dokumentera och rapportera kvalitetsavvikelser samt delta i analysen av grundorsaker tillsammans med produktionsteamet
Om dig
Vi söker dig som har ett prestigelöst förhållningssätt och som motiveras av att utveckla både dig själv och företaget tillsammans med dina kollegor. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av arbete inom kvalitetskontroll och mätteknik från roll så som Kvalitetstekniker, Mättekniker eller CNC-programmerare
Ett strukturerat och noggrant arbetssätt, med ett öga för detaljer och en hög standard för kvalitet
Förmågan att arbeta självständigt, men du trivs också med att arbeta i team och bidra till ständiga förbättringar
Vi på Micromatic är för närvarande ca 20 engagerade medarbetare i verkstaden, och vi erbjuder en positiv och inspirerande arbetsmiljö. Vår arbetsplats är belägen i Sollentuna med närhet till både buss och pendeltåg samt gott om parkeringsmöjligheter.
Läs mer om oss på: www.micromatic.se
Kontakt: För frågor, kontakta Amanda Edberg via e-post: amanda.edberg@matenco.se
Sista ansökningsdatum: Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 1 augusti.
Micromatic är en del av Matenco Group, en industrikoncern som satsar på strategiska förvärv inom tillverknings- och verkstadsindustrin. Koncernens nära samarbete mellan bolagen ger stora möjligheter för dig som vill utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7870834-2046946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matenco Trading Aktiebolag
(org.nr 556550-3363), https://karriar.matenco.se
Bergkällavägen 31D (visa karta
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192 07 SOLLENTUNA Arbetsplats
Matenco Group Jobbnummer
9958336