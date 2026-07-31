Utbildningsbefäl till Logistikskolan, T 2
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2026-07-31
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Vill du bidra till Försvarsmaktens utbildningsuppdrag och vara en del av något större? Hos oss får du möjlighet att medverka till ett säkrare och starkare Sverige. Göta trängregemente T 2 befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu ett utbildningsbefäl till Segerstorp kompani vid Logistikskolan i Skövde.
Om Logistikskolan och Segerstorp kompani
Logistikskolan utbildar anställda och blivande officerare inom logistik- och fordonstjänst för samtliga försvarsgrenar och stridskrafter i Försvarsmakten. På Logistikskolan arbetar ca 100 militära och civila medarbetare.
Segerstorp kompani är Logistikskolans kadettkompani och här tjänstgör ca 35 militära och civila medarbetare. Hösten 2026 finns ca 200 kadetter vid SOU, ROU och OP på kompaniet.
Vi erbjuder
På Logistikskolan och Segerstorp kompani erbjuder vi en stark teamkänsla där du blir en viktig spelare i vårt lag. Du får möjligheten att påverka utbildningen i stor utsträckning och du är med och bygger framtidens officerare. Här finns stor möjlighet till att skapa en bra planeringshorisont vilket erbjuder en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utbildningsbefäl på Segerstorp kompani kommer du att planera och genomföra stora utbildningsprojekt samt utbilda och handleda kadetter enligt utbildningsplan SOU logistik, OP VFU logistik eller ROU logistik. Du kommer att utbilda och handleda i samtliga ämnen utifrån egen kompetensprofil. Logistikskolan utbildar i såväl SOU gemensamma förmågor (termin 1) och funktionsspecifika kurser (termin 2 och 3). De ämnen som undervisas i är ledarskap (truppföring), pedagogik (trupputbildning) på såväl generell utbildning för GU som funktionsmateriel, taktik, strid, SUSA, logistik, och att leda funktionspluton m.m. Du bidrar utifrån dina kompetenser. Du ingår i kompaniledningen vilken består av kompanichef, stf kompanichef, kompanifanjunkare, handläggare logistik samt utbildningsbefäl.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
SO 6-7 med genomförd och godkänd SOU
B-körkort och militärt förarbevis personbilDina personliga egenskaper
Som person är du social, har en god samarbetsförmåga och har lätt att anpassa dig till andra. Du är strukturerad och du planerar din verksamhet med god framförhållning. Du är självgående och van att arbetsleda dig själv. Du har en förmåga att se helheter och har en förståelse för sammanhang och system. Du är ett föredöme utifrån Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Försvarsmaktens uppdrag bygger på att alla medarbetare agerar utifrån myndighetens värdegrund, som värnar alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Läs mer på www.forsvarsmakten.se.
MERITERANDE
SOU genomförd vid LogS eller MSS
Tidigare tjänstgöring i kompaniledning
Tidigare erfarenhet av att utbilda kadetter Övrig information
Anställningsform: Militär befattning, tillsvidareanställning. Befattningen är en specialistofficersbefattning på nivå SO 6-7. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Skövde.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten förekommer.
Befattningen är placerad på Segerstorp kompani, Logistikskolan, Göta Trängregemente, T 2.
Upplysningar om befattningen
Lucas Axelsson, kompanichef Segerstorp. Telefon: 010 82 510 00 (växel)
Information om rekryteringsprocessen
Johanna Fläring, HR-generalist T 2. Telefon: 010 82 510 00 (växel)
Fackliga företrädare
Ulf Granlöf (SACO), Martin Zetterman (Officersförbundet), Claes Andersson (SEKO) och Johan Törling (OFR/S). Samtliga nås via 010 82 510 00 (växel).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser, samt svar på urvalsfrågorna. Bifoga även intyg som styrker dina uppgifter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt. Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella. Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 29 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016666