Utbildningsansvarig i tekniska projekt
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en utbildningsansvarig till en roll med stor betydelse i teknikintensiva leveransprojekt. Du ansvarar för utbildningsdelen av projektet och säkerställer att leveranser håller rätt kvalitet samt möter uppsatta krav och projektmål. Rollen innebär nära samarbete med kund, projektledning och underleverantörer i en miljö där struktur, tydlighet och helhetsperspektiv är avgörande.
Du blir en viktig länk mellan verksamhetens behov och genomförandet av utbildningsinsatser, med fokus på att skapa träffsäkra och välfungerande lösningar i en internationell kontext.
ArbetsuppgifterAnsvara för utbildningsdelen i leveransprojekt.
Analysera, bryta ned och följa upp kundkrav kopplade till utbildning.
Säkerställa att underleverantörers leveranser möter ställda krav.
Granska och ta fram utbildningsmaterial.
Följa upp leveranser utifrån kvalitet, budget och tidplan.
Samordna dialogen mellan kund, projektledning och underleverantörer.
Bidra till att utbildningsinsatser ligger i linje med projektets övergripande mål.
KravErfarenhet av kravhantering.
Erfarenhet av kravställning, kravnedbrytning och verifiering.
God vana av att samarbeta med både underleverantörer och slutkund.
Förståelse för utbildningsverksamhet, gärna med erfarenhet av teknisk utbildning eller utbildningsprojekt.
Förmåga att självständigt driva arbetet framåt och ta ansvar för leveranser.
Vana att hantera och följa upp budget och tidplan.
God kommunikativ förmåga och vana att anpassa kommunikationen till olika målgrupper.
Förmåga att arbeta i en internationell miljö.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från försvarsindustrin eller andra teknikintensiva verksamheter.
Erfarenhet av tekniskt komplexa projekt med flera underleverantörer.
Tidigare arbete inom utbildningsverksamhet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
