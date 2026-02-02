Utbildningsanställning Barnmorska
2026-02-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Region Jönköpings län
Är du sjuksköterska och vill ta nästa steg? Sök utbildningsanställning och förverkliga din potential! På Region Jönköpings län får du möjlighet att studera till specialistsjuksköterska med lön!
Utbildningsanställning
Att läsa en specialistutbildning är en investering i dig själv, en personlig kompetensutveckling du kan nyttja hela ditt arbetsliv. När det gäller vissa utbildningar har Region Jönköpings län avtal med lärosäten om VFU-placeringar. Eftersom vi är angelägna om att dessa studiegrupper ska fyllas, prioriteras de före andra utbildningsorter. Önskar du studera vid annan utbildningsort har du också möjlighet att söka utbildningsanställning. En förutsättning för en utbildningsanställning är att du blivit antagen till utbildningen.
Lärosäten med avtal för höstterminen 2026 är:
• Barnmorskeprogrammet - Linköpings universitet (https://liu.se/utbildning/program/masb2),
Publiceringsdatum2026-02-02
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har intresse av att utvecklas i din roll. Du skall ha hunnit arbeta minst 1 år, gärna mer, som sjuksköterska.
Läs gärna mer om utbildningsanställning här. (https://rjl.se/utbildningsanstallning)
En förutsättning för utbildningsanställning är att du antagits till utbildning på högskola/universitet, säkerställ skolans antagningskrav på respektive hemsida.
Vårt erbjudande till dig
En utbildningsanställning innebär att du studerar till barnmorska med bibehållen grundlön. Du blir tillsvidareanställd i den verksamhet där du sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Detta gör att du får möjlighet att lära känna arbetsplatsen och dina framtida kollegor.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Jessica Glimberg, rekryteringsspecialist, jessica.glimberg@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Du söker både en specialistutbildning på www.antagning.se
samt utbildningsanställning i ansökningsformuläret via länken nedan.
Observera att det är två separata ansökningsförfarande, ansökningsperioden på antagning.se är 16 februari - 16 mars 2026. I din ansökan till oss önskar vi att du i ditt personliga brev kort motiverar varför du söker en utbildningsanställning.
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026.
Välkommen att söka utbildningsanställning! Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Vill du veta mer om hur det är vara barnmorska?
Här kan du se när Linn berättar om hur det är arbeta som barnmorska hos oss! Så ansöker du
