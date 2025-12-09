Utbildningsadministratör, Chefsstöd
Kriminalvården, Utbildningsenheten / Administratörsjobb
2025-12-09
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
HR-avdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor med uppgift att medverka till att Kriminalvården har goda förutsättningar att vidareutveckla sin förmåga att nå sina mål genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsplats, utbildningsanordnare och samarbetspart som gör skillnad i samhället. HR-avdelningen är inne i en spännande utvecklings- och förändringsresa, våra HR-medarbetare arbetar med mål och resultat i fokus och med människor och verksamheten i centrum. HR-avdelningen består av fyra enheter och har ca 400 anställda, fördelat på enheterna för utbildning, planering och arbetsgivarutveckling, verksamhetsnära HR-stöd samt ledar- och medarbetarskap.
Utbildningsenheten ska arbeta strategiskt och långsiktigt med utbildningsförsörjning och kompetensutveckling för hela myndigheten och i nära samarbete med verksamheten planera, utarbeta, administrera, genomföra, följa upp och kvalitetssäkra utbildningar.
Utbildningsenheten består av sex sektioner, varav en sektion som arbetar med planering och uppföljning och en sektion som arbetar med antagning och utbildningsproduktion samt fyra sektioner vars huvudsakliga uppdrag är genomförande av Kriminalvårdens myndighetsgemensamma utbildningar för medarbetare och chefer. Utbildningsenheten har idag övnings- och utbildningslokaler på sex orter runt om i landet; Göteborg, Härnösand, Malmö, Norrköping, Stockholm och Örebro.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Till den nybildade sektionen för utbildningsområde 1 söker vi nu en administratör till Utbildningscenter Göteborg. Som administratör med uppdrag att stödja chef fungerar du som chefens operativa och administrativa stöd. Du bidrar till att skapa struktur, effektivitet och kontinuitet i arbetet genom att samordna administrativa processer, säkerställa god kommunikation och ge stöd i det vardagliga arbetet. Du kommer vidare att arbeta med administrativt stöd i t.ex. systemförvaltning, ärendehantering, mötesbokningar, protokollskrivande, diarieföring, arkiv, enklare bokföring eller vissa kortare planerings- och beredningsuppgifter. Som administratör förväntas du genom service, struktur och ordning bidra till högre effektivitet i Kriminalvårdens utbildningsverksamhet. Arbetet sker i nära samarbete med berörda intressenter som t.ex. chefer och ansvariga för olika utbildningsområden, kursledare, utbildare samt med systemförvaltare. Som medarbetare hos oss är du en del av en föränderlig verksamhet där arbetsuppgifterna kan komma att förändras i samråd med chef.
Som medarbetare på Utbildningsenheten förväntas du tillsammans med andra, medverka till ett kontinuerligt kvalitetsarbete i Kriminalvårdens utbildningsverksamhet och bidra till att skapa förutsättningar för HR-avdelningen att möta framtida behov, utmaningar och förändringar i förhållande till Kriminalvårdens kapacitetsökning och andra framtida förändringar.Kvalifikationer
Till tjänsten som administratör söker vi dig som arbetar bra tillsammans med andra människor. Du planerar organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt tar eget ansvar för att lösa dina uppgifter. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar samtidigt som du behåller lugnet och är tillmötesgående i ditt bemötande.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet
* Erfarenhet av arbete med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter
* Arbete i en administrativ servicefunktion där kontakter med både medarbetare och chefer är vanligt förekommande
* Erfarenhet av att arbeta i statlig verksamhet
* Hög datamognad och god kunskap i Office-paketet
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom personal, administration, ekonomi eller statsvetenskap
* Erfarenhet av utbildningsadministration inom offentlig sektor
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
