Utbildare inom Java Enterprise - Systemutveckling

2026-02-09


Utbildare inom Java Enterprise - Systemutveckling
Göteborg (möjlighet till delvis distansarbete) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en engagerad utbildare inom Java Enterprise och systemutveckling. Rollen passar dig som har stark kompetens inom objektorienterad programmering och moderna utvecklingsmetoder, och som vill utbilda framtidens systemutvecklare.
Om rollen
Som utbildare planerar, genomför och utvecklar du undervisning inom Javautveckling, databaser, agil metodik och modern backendutveckling. Undervisningen sker på plats i Göteborg med möjlighet till visst distansupplägg.

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom objektorienterad programmering i Java

Förmedla kunskaper i backend- och klientprogrammering

Undervisa i databaser, datahantering och systemintegration

Genomföra undervisning i agila arbetssätt och projektmetodik

Introducera moderna utvecklingsverktyg och ramverk

Handleda studenter i projekt, kodgranskningar och testmoment

Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i Java och objektorienterad programmering

Erfarenhet av server- och klientprogrammering

Kunskap inom databaser, SQL och systemintegration

Erfarenhet av agila arbetssätt och moderna utvecklingsverktyg

Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet av arbete med Java-baserade enterprise-system

Kunskap om designmönster och programvaruarkitektur

Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare

Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till delvis distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

