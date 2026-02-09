Utbildare inom Java Enterprise - Systemutveckling
Utbildare inom Java Enterprise - Systemutveckling
Göteborg (möjlighet till delvis distansarbete) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en engagerad utbildare inom Java Enterprise och systemutveckling. Rollen passar dig som har stark kompetens inom objektorienterad programmering och moderna utvecklingsmetoder, och som vill utbilda framtidens systemutvecklare.
Om rollen
Som utbildare planerar, genomför och utvecklar du undervisning inom Javautveckling, databaser, agil metodik och modern backendutveckling. Undervisningen sker på plats i Göteborg med möjlighet till visst distansupplägg.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom objektorienterad programmering i Java
Förmedla kunskaper i backend- och klientprogrammering
Undervisa i databaser, datahantering och systemintegration
Genomföra undervisning i agila arbetssätt och projektmetodik
Introducera moderna utvecklingsverktyg och ramverk
Handleda studenter i projekt, kodgranskningar och testmoment
Kvalitetssäkra och vidareutveckla kursmaterialKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i Java och objektorienterad programmering
Erfarenhet av server- och klientprogrammering
Kunskap inom databaser, SQL och systemintegration
Erfarenhet av agila arbetssätt och moderna utvecklingsverktyg
Relevant teknisk utbildning och/eller motsvarande yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av arbete med Java-baserade enterprise-system
Kunskap om designmönster och programvaruarkitektur
Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare
Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till delvis distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
