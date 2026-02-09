Utbildare inom Byggprojektör - BIM

TeknikAkademin Norden AB / Byggjobb / Göteborg
2026-02-09


Utbildare inom Byggprojektör - BIM
Göteborg (möjlighet till delvis distansarbete) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom BIM och byggprojektering. Rollen passar dig som har god kompetens inom digitala byggprocesser och vill utbilda framtidens byggprojektörer.
Om rollen
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom BIM-modellering, byggprocesser och digitala arbetssätt. Undervisningen sker på plats i Göteborg med möjlighet till visst distansinslag.
Arbetsuppgifter
Undervisa inom BIM-verktyg, BIM-arkitektur, BIM-konstruktion och BIM-samordning

Förmedla kunskap om byggprocessens faser och regelverk

Introducera modellering, kalkylering och digital konstruktion

Undervisa inom byggteknik för BIM och hållbart byggande

Handleda studenter i projekt, modellering och praktiska uppgifter

Kvalitetssäkra och utveckla kursmaterial

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom BIM, digital modellering eller byggprojektering

Erfarenhet av BIM-verktyg (modellering/kalkyl/konstruktion)

Förståelse för byggprocesser, installationer och konstruktion

Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet av BIM-samordning eller digital projekthantering

Erfarenhet från byggproduktion, byggteknik eller projektering

Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare

Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till delvis distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

