Utbildare inom Byggprojektör - BIM

Göteborg (möjlighet till delvis distansarbete) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en utbildare inom BIM och byggprojektering. Rollen passar dig som har god kompetens inom digitala byggprocesser och vill utbilda framtidens byggprojektörer.
Om rollen
Som utbildare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisning inom BIM-modellering, byggprocesser och digitala arbetssätt. Undervisningen sker på plats i Göteborg med möjlighet till visst distansinslag.
Arbetsuppgifter
Undervisa inom BIM-verktyg, BIM-arkitektur, BIM-konstruktion och BIM-samordning
Förmedla kunskap om byggprocessens faser och regelverk
Introducera modellering, kalkylering och digital konstruktion
Undervisa inom byggteknik för BIM och hållbart byggande
Handleda studenter i projekt, modellering och praktiska uppgifter
Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom BIM, digital modellering eller byggprojektering
Erfarenhet av BIM-verktyg (modellering/kalkyl/konstruktion)
Förståelse för byggprocesser, installationer och konstruktion
Relevant teknisk utbildning och/eller yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av BIM-samordning eller digital projekthantering
Erfarenhet från byggproduktion, byggteknik eller projektering
Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare
Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till delvis distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
