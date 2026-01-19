Utbildad vårbiträde/usk sökes till kvällar- och helger.
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Gotland
Nu söker vi på Petras hemtjänst utbildade Vårdbiträden/Undersköterskor för deltidsanställning på kvällar och helger.
Vi kan erbjuda en fast schemarad med en tjänstgöringsgrad på 56% eller 70%
Vi söker 1-2 personer som kommer utgå från vårt kontor i Liljeholmen.
Körkort är ett krav för denna tjänst.
För att bli erbjuden en tillsvidareanställning (provanställning) behöver du vara utbildad vårdbiträde eller utbildad undersköterska med bevis från socialstyrelsen.
Om rollen
Din uppgift är att ge livskvalitet och göra skillnad. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Arbetet består av att hjälpa personer i olika åldrar i deras egna hem med personlig omvårdnad, matlagning, serviceinsatser såsom inköp och städ och svara på trygghetslarm. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra social dokumentation.
Din erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och kan se individens behov.
Du har ett självständigt och flexibelt arbetssätt och tycker om att dela med dig av dina erfarenheter till andra.
Du är ansvarsfull, ödmjuk och har lätt för att arbeta självständigt och samtidigt ha ett gott samarbete med kollegor, kunder och anhöriga.
Om Petras hemtjänst
Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb ute hos kund.
Vi har närvarande chefer - så att våra medarbetare får den stöttning de behöver.
Petras hemtjänst är en trygg arbetsgivare med kollektivavtal, tjänstepension och tillhörande försäkringar.
Du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana, erfarenhet av dokumentation och lokalkännedom är också meriterande.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Skicka din ansökan och bifoga ett CV till jobb@petrashemtjanst.se
Bifoga dina betyg för vårdbiträde eller ditt intyg från socialstyrelsen.
Vi kallar till intervjuer löpande och svarar endast på ansökningar som uppfyller de krav vi ställer i annonsen.
Vi önskar inte bli kontaktade av rekryterare eller bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: jobb@petrashemtjanst.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltidsjobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Petras Hemtjänst AB
Katrinebergsbacken 35b
117 61 STOCKHOLM Körkort
