Studerar du eller arbetar deltid? Jobba extra inom lager!
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och vill arbeta extra? Vi söker nu erfaren lagerpersonal som kan hoppa in vid behov hos vår kund inom lager och logistik.
Om tjänsten Arbetet utförs vid behov på dag- och/eller kvällstid beroende på verksamhetens behov. Rollen består till största delen av lagerarbete, där cirka 80 % av tiden läggs på arbetsuppgifter som orderplock, godshantering och containerlossning. Resterande 20 % av arbetet innebär truckkörning, främst med motviktstruck.
Vi söker dig som är flexibel, självgående och trivs i ett högt arbetstempo.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av att köra motviktstruck
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier eller arbete)
Möjlighet att arbeta vid behov och med kort varsel
God fysik och vana av fysiskt arbete
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och skrift
Meriterande
B-körkort och tillgång till bil
Vi erbjuder Ett flexibelt extrajobb där du får möjlighet att arbeta utifrån verksamhetens behov. För rätt person finns goda möjligheter till fler arbetspass över tid.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932366-2058515". Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
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418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9968946