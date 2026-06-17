Saneringstekniker | Ocab | Extrajobb | Växjö
Manpower Aktiebolag / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Växjö Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Växjö
2026-06-17
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Är du en praktisk och arbetsvillig person som söker ett flexibelt extrajobb? Just nu söker vi på Manpower saneringstekniker till Ocab i Växjö. Här får du arbeta i ett varierande och fysiskt arbete där du spelar en viktig roll i att återställa miljöer efter exempelvis brand, vattenskador och andra händelser. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Växjö
Start: Omgående
Omfattning: Extrajobb vid behov
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag kl. 07:00-16:00
Om jobbet som saneringstekniker
Som saneringstekniker hos Ocab arbetar du med att stötta vid olika typer av saneringsuppdrag. Du fungerar som en extra resurs och utför praktiska arbetsuppgifter enligt arbetsledarens instruktioner.
Arbetet är varierande och kan innebära uppdrag inom exempelvis brand, mögel, olja, klotter, nikotin och lösöressanering. Rollen passar dig som trivs med fysiskt arbete och gillar att arbeta i olika miljöer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Packa, bära och hantera lösöre
Utföra enklare sanering och rengöring
Assistera vid saneringsuppdrag efter brand- och vattenskador
Arbeta enligt instruktioner och gällande säkerhetsföreskrifter
Vara en flexibel resurs i teamet vid behov
Den vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har en god arbetsmoral. Du trivs i en praktisk roll där du får arbeta fysiskt och bidra till teamets resultat.
Krav för tjänsten
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
God fysisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet av saneringsarbete eller liknande praktiskt arbete
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström, via mejl: Sara.nordström@manpower.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Klostergatan 6 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9968948