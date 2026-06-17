Junior jurist till IVO i Malmö, Inspektionen för vård och omsorg
Bemannia AB (Publ.) / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-06-17
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Har du jobbat som jurist i ett år och vill nu arbeta inom offentlig sektor? Då har vi det perfekta uppdraget för dig. Sök redan idag!
Om uppdraget Vi söker nu en junior jurist för konsultuppdrag hos IVO i Malmö. Uppdraget startar i juni och pågår i 5 månader. Omfattning är 100% av en heltid. Arbetet utförs huvudsakligen i kundens lokaler i Malmö, distansarbete kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Sekretessprövning av handlingar kopplat till begäran om utlämnande av allmänna handlingar.
Handlägga överklagan av utlämnanden.
Handlägga ärenden om utlämnanden inom enskild verksamhet.
Handlägga ärenden om omhändertagande av journalarkiv.
Stödja chefer och medarbetare i juridiska frågor.
Genomföra mindre rättsutredningar inom området. Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Juristexamen eller likvärdig utbildning
Minst ett (1) års erfarenhet som jurist
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
Förmåga att snabbt analysera och göra rättssäkra sekretessprövningar
God kunskap om: Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Tryckfrihetsförordningen (TF) och Dataskyddsförordningen (GDPR) i förhållande till utlämnande Förvaltningslagen
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 25 juni 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Emma Hörnsten, sanna.perjons@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7791885-2058502". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Centralstation (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9968939