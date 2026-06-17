För dig som gillar människor och högt tempo - iSales

iSales AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-06-17


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos iSales AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Botkyrka eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en miljö där utveckling, gemenskap och möjligheten att påverka din lön står i fokus? iSales söker nu säljare till vårt moderna kontor på Kungsholmen i Stockholm.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får rätt förutsättningar att utvecklas inom försäljning. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, coachning och en stark teamkänsla. Oavsett om du har tidigare erfarenhet av försäljning eller vill ta första steget in i branschen får du stöd, utbildning och löpande coachning för att växa i rollen.
Om rollen
Som säljare på iSales kontaktar du potentiella kunder via telefon och erbjuder bredbands- och streaming tjänster från några av Sveriges ledande leverantörer. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och ledare som stöttar dig i din utveckling och hjälper dig att lyckas i rollen. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi söker dig som

Är kommunikativ och trivs med att prata med människor

Har en positiv inställning och vill utvecklas

Vill utvecklas inom försäljning

Är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete

Talar flytande svenska

Kan arbeta heltid, måndag–fredag

Vi erbjuder

Garantilön / Provision utan lönetak

Gedigen utbildning och daglig coachning från närvarande coacher

Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget

Moderna och nyrenoverade lokaler på Kungsholmen

Tävlingar med attraktiva priser

Regelbundna team aktiviteter och en stark gemenskap

Tjänstepension och sjukförsäkring

Om iSales
iSales har arbetat med försäljning och kundkommunikation i över 20 år och samarbetar med några av Sveriges ledande teleoperatörer. Vi tror på långsiktig utveckling, nära ledarskap och att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas, har kul och når sina mål tillsammans. Hos oss är olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv en självklar del av det som gör teamet starkt.
Plats: Kungsholmen, Stockholm Tunnelbana: Stadshagen – cirka 3 minuters promenad Omfattning: Heltid- måndag 12:45-18:00, tisdag-fredag 9:30-18:00 Start: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7346591-2058504".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
iSales AB (org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
iSales

Jobbnummer
9968938

Prenumerera på jobb från iSales AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos iSales AB: