Vikarierande kanslichef Stockholms stadsbibliotek
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2026-06-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Bibliotekskansliet består av åtta medarbetare med specialistkompetens inom bland annat projektledning, utredning, ärendehantering, digital kompetensutveckling samt avtal och upphandling. Verksamheten präglas av samarbete, ansvarstagande och ett starkt utvecklingsfokus.
Som vikarierande kanslichef blir du en del av avdelningens ledningsgrupp och arbetar nära avdelningschef, övriga chefer och verksamheten för att skapa förutsättningar för ett väl fungerande verksamhetsstöd.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande chefsuppdrag med stort ansvar och goda möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. Du blir en del av en engagerad organisation med ett viktigt samhällsuppdrag och får arbeta tillsammans med kunniga medarbetare i ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat.
Din roll
Som kanslichef har du verksamhets-, personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för Bibliotekskansliet. Du leder enhetens arbete och ansvarar för att utveckla verksamhetsstöd, arbetssätt och processer utifrån verksamhetens behov.
I uppdraget ingår att:
leda, planera och utveckla enhetens verksamhet och arbetssätt
driva utvecklings- och förändringsarbete
säkerställa struktur, planering och uppföljning
driva arbetet med verksamhetsplanering, indikatorer och aktiviteter
utveckla administrativa processer och styrdokument
representera verksamheten i styr- och referensgrupper
samordna verksamhetsstöd och interna processer
ansvara för beredskaps- och krisledningsfrågor
Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, samhällsvetenskap eller motsvarande
flerårig chefserfarenhet med verksamhets-, personal- och budgetansvar
erfarenhet av verksamhetsplanering och uppföljning
god kunskap om offentlig förvaltning och politiskt styrda organisationer
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god digital kompetens och erfarenhet av olika verksamhetssystem
erfarenhet av ILS eller liknande lednings- och uppföljningssystem
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av Stockholms stads organisation och styrsystem
kunskap om Agresso, Hypergene och LISA
erfarenhet av biblioteks- eller kulturverksamhet
erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
Personliga förmågor och färdigheter
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med god helhetssyn. Du är utvecklingsinriktad och driver förbättringsarbete samtidigt som du arbetar strukturerat och resultatinriktat. Du har god förmåga att prioritera, skapa tydlighet och bygga förtroendefulla relationer. Rollen kräver också att du är lyhörd, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med många olika aktörer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under perioden november 2026 till november 2027. Arbetsplatsen är i huvudsak Stockholms stadsbibliotek, men under pågående renovering finns även arbetsplatser i DN-skrapan och i kulturförvaltningens kontor i Rinkeby. Möjlighet till distansarbete finns upp till två dagar per vecka.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Här kan du läsa mer om kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens och erbjuder kompetensutveckling för alla medarbetare.
Läs mer om våra förmåner här, och läs mer om hur det är att jobba i Stockholms stad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Askebykroken 13, Rinkeby (visa karta
)
163 08 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Kulturförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Elin P Andreasson elin.papadokostakis.andreasson@stockholm.se 08-50830661 Jobbnummer
9968940