Flexvik Bemanning söker omg en erfaren Snickare till Täby

Grünewald-Decker AB / Snickarjobb / Täby
2026-06-17


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Flexvik Bemanning söker en erfaren Snickare som kan börja omg i Täby.
Du behöver ha minst 4-5 års erfarenhet och vara självgående.
Uppdraget startar nu och håller på hela sommaren med stor changs till förlängning.
Detta uppdrag är renovering av hus
Inget krav på körkort men bra om du har.
Du behöver behärska det Svenska språket bra.
Låter detta intressant så maila oss ditt
CV

Vi kommer endast ha tid att svara på dem som sänder med Cv och uppfyller kraven ovan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
183 20  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
9968951

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