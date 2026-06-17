Flexvik Bemanning söker omg en erfaren Snickare till Täby
Grünewald-Decker AB / Snickarjobb / Täby Visa alla snickarjobb i Täby
2026-06-17
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Flexvik Bemanning söker en erfaren Snickare som kan börja omg i Täby.
Du behöver ha minst 4-5 års erfarenhet och vara självgående.
Uppdraget startar nu och håller på hela sommaren med stor changs till förlängning.
Detta uppdrag är renovering av hus
Inget krav på körkort men bra om du har.
Du behöver behärska det Svenska språket bra.
Låter detta intressant så maila oss ditt
CV
Vi kommer endast ha tid att svara på dem som sänder med Cv och uppfyller kraven ovan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
183 20 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
9968951