Upphandlare (vikariat)
2025-10-17
Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.
Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/
Har du arbetat några år med upphandling och LoU? Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med upphandling av entreprenader, konsulter och uppskattar en tjänst med fokus på utveckling? Då har vi jobbet för dig!
Exploateringsförvaltningens enhet Projektledningsstöd söker nu en erfaren upphandlare med utvecklingsdriv och kunskap om verksamhetsområdet. Detta är ett vikariat fram till 31/8-2026.
Som upphandlare hos oss kommer du att arbeta stödjande gentemot förvaltningens olika verksamheter i upphandlingsprocessen. Vi är både en beställar- och utförarorganisation och upphandlingarna som görs i förvaltningen omfattar upphandlingar av entreprenader, varor och tjänster. Förvaltningens differentierade verksamhet innebär att vi genomför upphandlingar inom många områden.
Du kommer arbeta med att tillsammans med dina kollegor ta fram upphandlings- och inköpsstrategier och delta i processutveckling. Du kommer även operativt stödja och kvalitetssäkra verksamheterna i deras upphandlingar, vilket innefattar allt från att genomföra hela upphandlingar till att ge kvalificerat stöd i delar av upphandlingsprocessen. Vårt mål är att kunna arbeta i ett upphandlingsteam vid större och komplexa upphandlingar där du blir en viktig del i teamet.
Tjänsten innebär också att ge löpande utbildning till medarbetare i förvaltningen som arbetar med upphandlingar samt marknadsbevakning, uppföljning och analys av tecknade avtal. Som upphandlare rapporterar du till chefen för projektledningsstöd.
För att lyckas i rollen som upphandlare ska du trivas med att både arbeta självständigt och tillsammans med andra samt att driva dina frågor framåt samtidigt som du har ett stort intresse och lyhördhet för verksamhetens behov. Det är viktigt att du tycker det är roligt med många kontaktytor och även med att leda utbildningsinsatser.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med mycket utrymme för att forma ditt arbete. Hos oss har du möjlighet att påverka göteborgarnas vardag och bidra till Göteborgs stadsutveckling.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom offentlig förvaltning eller juridik, eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, tillsammans med utbildning i lagen om offentlig upphandling. Vi söker dig som har några års erfarenhet inom upphandlingsområdet och vill utvecklas samt växa tillsammans med uppdraget och dina kollegor. Vi ser också att du behöver ha tidigare erfarenhet av offentlig upphandling, entreprenad- och konsultupphandlingar med tillhörande regelverk samt allmänna bestämmelser.
Goda IT- och datorkunskaper är en förutsättning för arbetet samt erfarenhet av något digitalt upphandlingssystem. Vi arbetar i upphandlingsstödet TendSign och beställningsstödet Proceedo, vilket vi ser det som meriterande om du har någon erfarenhet av.
God samarbetsförmåga är ett måste tillsammans med god struktur och analytisk förmåga för att lyckas i denna tjänsten. Det krävs också en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, samt att kunna vara stödjande och pedagogisk i ditt arbetssätt.
Vi arbetar löpande med urval så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi vill att Exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
