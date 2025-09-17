Upphandlare till Örebro
Bemannia AB (Publ.) / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2025-09-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Örebro
, Degerfors
, Kungsör
, Köping
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du en erfaren och självständig upphandlare? Har du förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter? Då är det här ett uppdrag för dig! Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren upphandlare till en av våra kunder i Örebro. Uppdraget är på heltid med start omgående och pågår till och med den sista december, med möjlighet till förlängning. Möjlighet till distansarbete finns. Detta är ett konsultuppdrag via oss på BemanniaPubliceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som upphandlare har du en projektledande och konsultativ roll i de upphandlingar som du ansvarar för. Du arbetar i hela upphandlingsprocessen från behovs- och marknadsundersökning till utformning av avtal och dokumenthantering. I dina arbetsuppgifter ingår även att:
Självständigt ansvara för stora och komplexa upphandlingar av varor, tjänster och entreperander
Driva, leda, planera och styra upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen
Arbeta med behovsanalys, marknadsanalys, upphandlingsstrategi, kravspecifikationer, upprätta förfrågningsunderlag mm, i nära samarbete med berörda intressenter Kvalifikationer
Högskole-/universitetsutbildning om minst 180 hp inom relevant område eller annan utbildning och erfarenhet inom området som arbetsgivare bedömer likvärdig
Kunskap och erfarenhet av LOU (lagen om offentlig upphandling)
Erfarenhet från upphandling inom entreprenad/LUF
Erfarenhet av självständigt arbete med upphandlingar
Erfarenhet av att arbeta i upphandlingssystem Mercell TendSign
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i en kategoribaserad inköpsorganisation
Erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-09-23.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Amanda Chamoon och amanda.chamoon@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 170 40 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9514105