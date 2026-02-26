Upphandlare
Högskolan i Gävle / Inköpar- och marknadsjobb / Gävle Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Gävle
2026-02-26
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Gävle i Gävle
, Umeå
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
- God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
- Flexibelt arbetssätt
Avdelningen för ekonomi, planering och inköp har 18 medarbetare och är en av åtta avdelningar inom högskoleförvaltningen.
Avdelningen består av funktionerna controller, upphandling/inköp, externfinansierade projekt och redovisning med reskontra. Vi söker nu en upphandlare. Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare vid Högskolan i Gävle arbetar du självständigt med att planera, driva och genomföra upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Du medverkar i hela upphandlingsprocessen - från behovsanalys och framtagande av förfrågningsunderlag till annonsering, anbudsutvärdering, avtalstecknande och avtalsuppföljning.
I rollen ingår även att
• ge råd, stöd och vägledning till verksamhetens beställare
• bidra till att utveckla och förbättra rutiner och processer för inköp och upphandling
• stödja högskolans akademier och avdelningar i direktupphandlingar och avrop
• informera och utbilda internt inom inköps- och upphandlingsområdet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning inom ekonomi och/eller juridik, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten exempelvis YH/KY utbildning inom upphandling
• några års erfarenhet av självständigt genomförda upphandlingar enligt LOU
• goda kunskaper om LOU och dess tillämpning
• erfarenhet av att utforma förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och utvärderingsmodeller
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• vana att arbeta strukturerat och självständigt i ett elektroniskt upphandlingssystem.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du förväntas vara driven och ha en hög servicekänsla. Du ska vara konsultativ och pedagogisk i mötet med människor, och ha god förmåga att kommunicera med andra medarbetare och dela med dig av din kunskap inom upphandling. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du även har
• erfarenhet av upphandlingsarbete inom statlig myndighet
• erfarenhet av att arbeta i Mercell TendSign
• erfarenhet av upphandling av tjänster, IT relaterade lösningar eller varor
• intresse för eller erfarenhet av utvecklings- och förbättringsarbete inom inköps- och upphandlingsområdet
• erfarenhet av avtalsuppföljning och leverantörsdialog. Anställningsvillkor
Det kan bli aktuellt med provanställning. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och eventuella andra handlingar som du önskar att åberopa. Kontaktuppgifter för detta jobb
Johanna Sammeli
Ekonomichef
Tfn 026-64 84 03johanna.sammeli@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIG-HR 2026/49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Gävle
(org.nr 202100-2890) Jobbnummer
9766562