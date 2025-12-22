Upphandlare
2025-12-22
IMY är inne i en tillväxt- och förändringsresa i en föränderlig omvärld där integritetsfrågorna blir allt viktigare. Vi utökar vår upphandlingsfunktion och rekryterar nu en upphandlare till vår upphandlingsfunktion. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag som påverkar alla medborgare i vårt samhälle.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som upphandlare på IMY leder och genomför du självständigt upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar från statliga ramavtal. Du leder hela processen från förstudie till genomförd upphandling.
Därutöver stöttar du verksamheten vid avtalsförvaltning och avtalsuppföljning. Du förväntas även bidra till utveckling av rutiner och processer inom upphandling och inköp på IMY. Du arbetar i nära samarbete med två kollegor på upphandlingsfunktionen och resten av verksamheten.
Arbetsuppgifterna är varierade vilket gör att arbetet blir omväxlande och spännande. I arbetet ingår bland annat att
• Projektleda upphandlingar och avrop med förnyad konkurrensutsättning
• Ge råd och stöd i upphandlingsfrågor
• Informera och utbilda inom upphandling- och avtalsförvaltningsområdet
Du rapporterar till enhetschefen för ekonomi och HR som ingår i en av myndighetens ledningsgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, företrädesvis inom strategiskt inköp, ekonomi, juridik eller slutförd YH/KY-utbildning inom upphandling eller annan inköpsrelevant inriktning. Du har minst tre års aktuell erfarenhet av självständigt, kvalificerat arbete med offentliga upphandlingar och du har mycket goda kunskaper inom lagen om offentlig upphandling (LOU).
Du har god förståelse för de affärsmässiga förutsättningarna i en upphandling och stort intresse för it och teknik. Du har erfarenhet av att arbeta i något upphandlingssystem och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med upphandling av varor och tjänster inom IT-området, erfarenhet av arbete med eller implementering av system för e-handel samt erfarenhet av att utbilda inom upphandlingsfrågor.
Dina personliga egenskaper
Som person är du pedagogisk och utvecklingsorienterad. Du har integritet och är van att arbeta självständigt och proaktivt. Du är trygg och stabil, prestigelös, tålmodig och ser helheten samtidigt som du förstår detaljerna.
Du samarbetar lyhört och tillmötesgående. Du kan navigera mot en hållbar lösning enligt gällande regelverk med verksamhetens behov i fokus. Du har förmågan att hantera osäkerhet och risk och kan leda dig själv och engagera andra. Du är lösningsorienterad och arbetar effektivt under skiftande förutsättningar. Du är dessutom noggrann, stresstålig och har förmågan att leverera med god kvalitet även under hög arbetsbelastning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. IMY tillämpar sex månaders provanställning. Du kommer att arbeta i våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta
• Enhetschef Ingela Johansson, 08-657 61 49
• Upphandlingsansvarig Jenny Rosenblad, 08-515 154 59
• Rekryteringskonsult Nele Turemark, 070-248 99 77
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 25 januari 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Ange referens dnr IMY-2025-24697.
När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på IMY:s anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare.
Om IMY
Det är vi som granskar att företag, myndigheter och andra aktörer följer GDPR - dataskyddsförordningen. Vi utbildar och vägleder dem som behandlar personuppgifter, och påverkar även lagstiftningen.
Vi vill se en hållbar och integritetsvänlig digitalisering. Vi är övertygade om att det går att värna medborgarnas trygghet och samhällets säkerhet, utan omotiverad kartläggning och övervakning. Tillsammans med övriga dataskyddsmyndigheter i EU arbetar vi för att medborgarnas personuppgifter ska ha samma skydd i hela unionen.
Vi erbjuder en spännande, dynamisk och trivsam arbetsplats. Här får du kompetenta och engagerade kollegor och erfarna, utforskande ledare och chefer. Våra värdeord - tillsammans, tillit, tydlighet, tillgänglighet och transparens - betyder något på riktigt och det är viktigt att du delar dem. Vår vision är ett tryggt informationssamhälle - tillsammans värnar vi den personliga integriteten. Läs gärna mer om oss på www.imy.se.
