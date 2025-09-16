Upphandlare
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är cirka 275 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, inköp, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Botkyrka kommun söker en kategoriansvarig upphandlare till inköpsenheten.
Vi arbetar med kategoristyrning som innebär att vi fördjupar oss inom respektive kategori för att jobba mer proaktivt gentemot våra interna beställare och leverantörer. Vårt uppdrag är att utveckla och strategiskt hantera den sammanlagda inköpsvolymen som för kommunen uppgår till cirka 2,6 miljarder årligen.
Du kommer i den aktuella tjänsten ansvara för kategorin varor men du kan även få arbeta med kategorin fordon och transporter om du skulle ha intresse och kunskap inom detta område. Du rapporterar till kommunens upphandlingschef och kommer vara en av 12 upphandlare på enheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• självständigt leda och genomföra upphandlingar inom kategorin i samarbete med berörd verksamhet.
• ansvara för att förvalta och följa upp tecknade avtal inom ditt ansvarsområde.
• utveckla kommunens arbete kring upphandling och uppföljning i samarbete med kollegor och kommunens avtalscontroller.
• ge råd och stöd i upphandlings- och avropsfrågor.
Vi erbjuder dig
Inköpsenheten har idag 26 medarbetare, som tillsammans driver och utvecklar upphandlings- och inköpsverksamheten med målet att vara en spjutspets i den offentliga upphandlingen. Vi arbetar i projektform tillsammans med kommunens interna uppdragsgivare. Du kommer också att ha möjlighet att delta i interna utvecklingsprojekt.
Botkyrka kommun erbjuder stor flexibilitet i arbetet för att anpassa till våra medarbetares behov och förutsättningar. Du får även möjlighet att ta del av interna utbildningar som sker löpande. Vi har årsarbetstid och goda möjligheter till arbete delvis på distans när verksamheten möjliggör det. Vi erbjuder friskvårdsbidrag samt att du har möjlighet både till semester- och löneväxling.
Du som söker till oss
Du som söker till oss ska ha högskoleutbildning inom ekonomi, juridik, teknik eller annan utbildning på eftergymnasial nivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att lyckas i rollen som upphandlare behöver du ha erfarenhet av att självständigt genomföra varu- och tjänsteupphandlingar och erfarenhet om offentlig upphandling (LOU). Du behöver även ha erfarenhet av att kommunicera professionellt i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande med:
• Fördjupad kunskap och erfarenhet av offentlig upphandling.
• Erfarenhet av att ha arbetet kategoristyrt antingen i offentlig eller privat verksamhet tidigare.
• Erfarenhet av projektledning.
• Erfarenhet av politisk styrd organisation.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är lösningsorienterad och kan driva upphandlingar framåt även i situationer där förutsättningarna är komplexa. Du har en analytisk förmåga som hjälper dig att förstå verksamheternas behov, värdera olika alternativ och bidra till välgrundade beslut som leder till långsiktigt hållbara avtal. Eftersom arbetet innebär många kontakter, både internt inom kommunen och externt med leverantörer, är du samarbetsorienterad och bygger lätt förtroendefulla relationer. Rollen kräver också att du är strukturerad och kan planera, prioritera och följa upp dina upphandlingar och avtal på ett sätt som skapar tydlighet och trygghet i processen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
