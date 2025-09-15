Upphandlare
Är du en erfaren och självgående upphandlare som brinner för att göra skillnad inom offentlig sektor? Myndigheten söker en upphandlingskonsult för att förstärka inköpsfunktionen och genomföra upphandlingar och avrop.
Konsulten ska vara tillgänglig för uppdragsstart 1 oktober 2025. Konsulten kommer sedan att erhålla sin
arbetsplatsutrustning såsom dator, datortillbehör och passerkort.
Stationeringsort för uppdraget är i Stockholm. Det är möjligt att utföra delar av uppdraget på distans (i dagsläget cirka 3 dagar per vecka), dock ska detta ske i dialog med myndighetens uppdragsgivare.
Som upphandlare får du en nyckelroll där du självständigt leder och genomför upphandlingar, från direktupphandlingar till större annonserade upphandlingar och avrop från ramavtal. Du kommer att arbeta med en stor variation av inköp, med särskilt fokus på konsulttjänster och avancerade programvarulösningar. Upphandlingarnas värde varierar från hundratusentals kronor upp till flera miljoner.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifterna för den upphandlingskonsult som efterfrågas av myndigheten innefattar att planera, genomföra och följa upp inköp av varor och tjänster i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta inkluderar bland annat att:
Analysera organisationens behov och krav
Utarbeta upphandlingsdokument
Genomföra anbudsutvärdering och eventuella förhandlingar med leverantörer
Säkerställa att upphandlingar och avrop följer aktuella regelverk och interna riktlinjer
Skriva avtal
Förebygga och hantera upphandlingsrisker
Arbetet kräver ett gott samarbete med olika interna enheter och externa leverantörer. Uppdraget kan förändras, till exempel kan konsulten komma att ingå i projekt i rollen som expertKvalifikationerKvalifikationer
• Minst fem (5) års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Minst tre (3) år av
arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda upphandlingsprocesser inom IT-området.
• Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper
inom upphandling.
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
• Finnas tillgänglig för digital intervju den 24-25 september. Kallelse till intervju kan komma med kort varsel och intervjun förväntas ta cirka 40 minuter
i anspråk.
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta i clips i upphandlingsverktyget e-Avrop.
• erfarenhet av att arbeta på en svensk statlig myndighet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
