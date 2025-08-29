Upphandlare
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Upphandlingsenheten är organiserad inom Kommunledningsförvaltningens avdelning för ekonomi och upphandling. Våra uppdragsgivare är kommunens förvaltningar, kommunala bolag och kommunförbund där Karlskrona kommun är medlem. På enheten arbetar vi för att vara en modern upphandlingsfunktion där vi nyttjar ny teknik och strävar efter kvalitet i vår leverans. Enheten har som övergripande mål att genom hållbar, effektiv och samordnad upphandlingsverksamhet minska kommunkoncernens totala kostnad för inköp av varor och tjänster samt entreprenader inom ramen för gällande lagstiftning. I arbetslaget på upphandlingsenheten ingår upphandlingschef, fem upphandlare och en avtalscontroller.
Denna tjänst är en utökning med en tjänst 100% som upphandlare. På vår upphandlingsenhet arbetar vi i huvudsak kategoriserat och har ansvar för olika områden.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Våra upphandlingar genomförs i projektform i nära samarbete med verksamheterna med upphandlaren som projektledare. Arbetet omfattar hela upphandlingsprocessen. Detta innebär att upphandlaren ansvarar för att systematiskt förbereda, genomföra, analysera och därefter följa upp upphandlingar. I tjänsten ingår att arbeta tillsammans med personal från kommunens olika förvaltningar och bolag samt samverka med representanter för andra kommuner och regioner.
I ditt uppdrag utbildar och informerar du kommunens förvaltningar och bolag och agerar rådgivare/konsult i inköps- och upphandlingsfrågor. Uppdraget innefattar även att informera och utbilda externa intressenter och företag.
I rollen som upphandlare är du delaktig i utvecklingen av våra processer och anpassning till ny lagstiftning inom upphandlingsområdet, internt på enheten så väl som för hela kommunkoncernen. E-handel är ett prioriterat utvecklingsområde och ingår till viss del i tjänsten.Kvalifikationer
Relevant utbildning eller erfarenhet inom området som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet från arbete med LOU/LUF i offentlig verksamhet samt erfarenhet av elektroniska upphandlingsverktyg är meriterande.
Erfarenhet av upphandlingsområdet är meriterande.
Du har mycket god datorvana och behärskar M365.
För att passa för tjänsten behöver du vara lyhörd och trygg i dig själv med god förmåga att ta egna initiativ och på ett tydligt sätt förmedla dina kunskaper. Du är mål- och kvalitetsinriktad med god analytisk förmåga och affärsmässighet. Arbetssituationen är ofta komplex och kräver mycket god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter/upphandlingar.
Vi värdesätter god samarbets- och kommunikationsförmåga och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
