Upphandlare
Uppsala universitet, Avdelningen för ekonomi och upphandling / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2025-08-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Avdelningen för ekonomi och upphandling i Uppsala
Upphandlare till Uppsala universitet
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Avdelningen för ekonomi och upphandling är en del av Uppsala universitets centrala förvaltning. Avdelningen består av fem enheter. Enheten för upphandling och inköp är en av dessa och har 13 medarbetare. Vi sitter centralt i Uppsala i Segerstedthuset.
Vi ansvarar för all upphandling av universitetets behov av varor och tjänster över direktupphandlingsgränsen. Vi bistår vidare hela universitetet med råd och stöd i olika upphandlings-och inköpsfrågor genom att löpande vara ett bollplank åt verksamheten. Vi samarbetar också med andra lärosäten i olika gemensamma upphandlingsprojekt.
I enheten ingår också universitetets centrala inköpsverksamhet som ger stöd vid beställnings-och produktfrågor och som också ansvarar för universitetets e-handel.
Vi söker nu en upphandlare till enheten för upphandling och inköp.
Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera och genomföra upphandlingar av de olika varor och tjänster vi som myndighet har behov av, båda som ramavtals-och specifika objektsupphandlingar. Då universitetet bedriver avancerad forskning förekommer upphandling av bl.a. forskningsrelaterad utrustning i relativt stor utsträckning.
Arbetet genomför du utifrån strategier, riktlinjer, mål, uppdrag och gällande lagstiftning. Du samarbetar i din roll med enhetens andra roller såsom e-handelsadministratörer och controller. I rollen ansvarar du även för att projektleda referensgrupper och du har också ett huvudansvar för uppföljningar av de avtal du upphandlat. Under hela upphandlingsprocessen samarbetar du med flera olika kompetenser inom universitetet som tex. miljö, säkerhet, IT och juridik.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en utbildning inom offentlig upphandling eller annan motsvarande utbildning och kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, tex högskoleutbildning inom ekonomi och/eller juridik. Du har erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar av både varor och tjänster enligt Lagen om offentlig upphandling och du har en god förmåga att kunna utforma upphandlingsdokument på både svenska och engelska då universitetet till stor del bedriver gränsöverskridande handel.
I din roll som upphandlare arbetar du självständigt men ingår också i ett större team varför det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Du är självgående, kan arbeta med flera parallella projekt och är affärsmässig i din roll. Du tilltalas också av möjligheten att göra skillnad. Vidare har du god analytisk förmåga, är beslutsam och förtroendeingivande. Då arbetet innebär många kontakter ser vi att du är en relationsskapande person med en kommunikativ förmåga samt är lyhörd för verksamhetens behov. Du har också god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Flerårig erfarenhet som upphandlare i högskolesektorn eller på annan myndighet Erfarenhet av upphandling av IT-produkter och tjänster Erfarenhet av upphandling av molekylärbiologiska produkter
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Svensson, upphandlingschef, 018-471 69 52, mail peter.svensson@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 29 augusti 2025, UFV-PA 2025/2115.
