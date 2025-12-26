Uppdragsledare inom el
2025-12-26
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Jokkmokk
, Kiruna
, Boden
, Kalix
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
AFRY Sweden AB växer och får allt fler stora projekt. Vi behöver därför utöka vår verksamhet med fler uppdragsledare i Gällivare.
Genom att AFRY är ett av Sveriges största konsultbolag får du tillgång till ett oerhört stort nätverk av kollegor och experter inom alla branscher och teknikområden både lokalt i Gällivare men även nationellt/internationellt. Uppdragen varierar över tid och vi gör uppdrag både på plats hos kund och i våra egna lokaler.
Våra kunder återfinns främst inom gruvindustrin och våra uppdrag omfattar ofta samtliga projektfaser, från idé och förstudie till idrifttagning och besiktning.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har en ingenjörsutbildning på yrkeshögskole- gymnasie-, högskole- eller universitetsnivå och har mångårig relevant arbetslivserfarenhet. Eller är en person med en relevant yrkesutbildning, arbetslivserfarenhet samt teknik- och brancherfarenhet, med driv och önskan att ta nästa kliv och utvecklas inom området.
Du är initiativrik, öppen och ansvarstagande. Vi värdesätter ett gott affärsmässigt förhållningssätt högt då våra kontaktytor, både internt och externt, bygger på samarbete och goda relationer.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt innehar körkort (B). Erfarenhet med arbete av montage som installationselektriker, industrielektriker eller instrumenttekniker är meriterande.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-01-30
Kontaktperson för frågor:
Martin Sundström
Sektionschefmartin.sundstrom@afry.com
0706093736
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
