Handläggare och ställföreträdande enhetschef Internationella relationer
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Stockholm
, Solna
, Kristinehamn
, Karlstad
, Kramfors
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra andra redo?
Myndigheten fortsätter att utvecklas för att stärka det civila försvaret. I syfte att ha en god beredskap och en ledningsstruktur som kan verka med uthållighet såväl i vardag som vid fredstida krissituationer, under höjd beredskap och krig ska alla chefer ha en ställföreträdande chef. Den ordinarie chefen och den ställföreträdande chefen arbetar tillsammans för att skapa en stark och hållbar ledning och styrning av verksamheten. Rollen som ställföreträdande chef är ett uppdrag du har tillsammans med dina ordinarie arbetsuppgifter som Handläggare.
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som handläggare ingår bland annat arbetsuppgifter som:
bidra till att ta fram underlag inför internationella möten för myndighetsledningen
strategisk rådgivning i internationella frågor
bidra till det löpande arbetet på enheten för internationella relationer.
Du förväntas anlägga ett myndighetsövergripande perspektiv vid stöd och beredning av ärenden och föra en bred dialog med verksamhetsansvariga och experter inom myndigheten, samt externt med Regeringskansliet, andra aktörer, länder och organisationer.
Som ställföreträdande chef utgör du en del av enhetens ledningsförmåga och säkerställer beslutsfattande vid chefens frånvaro. Du stödjer chefen i ledningen av verksamheten, men övertar endast personalansvar och chefens fulla befogenheter när chefen inte är i tjänst eller är förhindrad att utöva sitt uppdrag.
Ställföreträdarskapets omfattning fastställs i dialog med enhetschefen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har högre akademisk utbildning inom statsvetenskap, krishantering eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant. Du har även:
djup kunskap kring EU-, Nato- och internationellt arbete, säkerhets- och försvarspolitik, civilt försvar och krisberedskap, inkl. erfarenhet från arbete i Bryssel och Regeringskansliet.
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska
Det är meriterande om du har:
internationellt nätverk i frågor som rör krisberedskap och civilt försvar
erfarenhet från Myndigheten för Civilt försvar i allmänhet och avdelningen för Internationella relationer, forskning och innovations verksamhet i synnerhet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som som är samarbetsinriktad, flexibel, nätverksskapande och resultatinriktad.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Enheten för Internationella relationer ingår i avdelningen för internationella relationer, forskning och innovation som har ett myndighetsövergripande uppdrag att bistå med inriktning, samordning och stöd till GD/myndighetsledning samt till övriga avdelningar i EU-, Nato och internationella frågor, samt även att bidra till utveckling av kunskap och förmåga genom forskning och innovation.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Andreas Ekengren. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO).
Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Packhusallén 2 (visa karta
)
651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9957228