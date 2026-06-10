Säsongsarbetare till industristäd Food Support AB, Ellös
Food Support Sverige AB / Städarjobb / Orust Visa alla städarjobb i Orust
2026-06-10
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Är du intresserad av ett extraarbete under säsong och vill bli en del av ett professionellt team inom industrirengöring?
Food Support AB söker nu säsongsarbetare till en av våra livsmedelsfabriker i Ellös.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Som säsongsarbetare hos oss arbetar du med industristäd i fiskproduktion, där du tillsammans med kollegor säkerställer att fabriken håller högsta hygienstandard. Arbetet är fysiskt och utförs i en miljö där noggrannhet och rutiner är avgörande.
Arbetsplats: Livsmedelsfabrik i Ellös
Omfattning: Säsongsarbete / extra vid behov
Arbetstid: Kvällstid är den huvudsakliga arbetstiden
Start: Enligt överenskommelse
Utbildning sker på plats, ingen tidigare erfarenhet krävs
Vi söker dig som
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Har förmåga att arbeta i ett högt tempo med bibehållen kvalitet
Följer rutiner och hygienkrav noggrant
Kan arbeta kvällar och vid behov helger
Har god arbetsmoral och en positiv inställning
Vi erbjuder
Ett tryggt och stöttande team
Introduktion och praktisk utbildning på plats
Möjlighet till återkommande säsongsarbete
En arbetsplats där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokusSå ansöker du
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Skicka din ansökan till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: nenad@foodsupport.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Food Support Sverige AB
(org.nr 559450-4184)
Hallgrensväg 1A (visa karta
)
474 31 ELLÖS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9957227