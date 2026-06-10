Säsongsarbetare till industristäd Food Support AB, Ellös

Food Support Sverige AB / Städarjobb / Orust
2026-06-10


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Är du intresserad av ett extraarbete under säsong och vill bli en del av ett professionellt team inom industrirengöring?
Food Support AB söker nu säsongsarbetare till en av våra livsmedelsfabriker i Ellös.

Publiceringsdatum
2026-06-10

Om tjänsten
Som säsongsarbetare hos oss arbetar du med industristäd i fiskproduktion, där du tillsammans med kollegor säkerställer att fabriken håller högsta hygienstandard. Arbetet är fysiskt och utförs i en miljö där noggrannhet och rutiner är avgörande.
Arbetsplats: Livsmedelsfabrik i Ellös

Omfattning: Säsongsarbete / extra vid behov

Arbetstid: Kvällstid är den huvudsakliga arbetstiden

Start: Enligt överenskommelse

Utbildning sker på plats, ingen tidigare erfarenhet krävs

Vi söker dig som
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team

Har förmåga att arbeta i ett högt tempo med bibehållen kvalitet

Följer rutiner och hygienkrav noggrant

Kan arbeta kvällar och vid behov helger

Har god arbetsmoral och en positiv inställning

Vi erbjuder
Ett tryggt och stöttande team

Introduktion och praktisk utbildning på plats

Möjlighet till återkommande säsongsarbete

En arbetsplats där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus

Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: nenad@foodsupport.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Food Support Sverige AB (org.nr 559450-4184)
Hallgrensväg 1A (visa karta)
474 31  ELLÖS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9957227

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