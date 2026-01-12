Uppdragsledare för provtagning och analyser
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en uppdragsledare som kan samordna arbete kopplat till provtagning och analyser i en kommunal verksamhet. Rollen innebär att planera, driva och följa upp leveranser i nära dialog med beställare och berörda intressenter, med fokus på kvalitet och tydlig rapportering.
ArbetsuppgifterLeda och samordna uppdrag inom provtagning och analyser
Planera aktiviteter, resurser och tidplan för genomförande
Säkerställa kvalitet i genomförande och leveranser
Kommunicera status, avvikelser och resultat till relevanta parter
Bidra till strukturerad uppföljning och dokumentation av arbetet
KravErfarenhet av uppdragsledning/projektledning
Erfarenhet av arbete kopplat till provtagning och/eller analyser
Förmåga att samordna flera intressenter och driva leveranser med god struktur
Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på svenska
MeriterandeErfarenhet från kommunal eller annan offentligt styrd verksamhetSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
https://jobs.avaron.se
