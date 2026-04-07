Uppdragschef inom personlig assistans Malmö
2026-04-07
Vi växer och vill bli fler hos oss på Nordström assistans och söker dig som också vill göra varje enskilt liv rikare, varje dag. Vi söker dig som motiveras av att arbeta med människor, kvalitet, utveckling och vars hjärta klappar extra hårt för omsorg.
I rollen har du ansvaret för helheten kring våra kunders personliga assistans. Du säkerställer, genom vårt dagliga arbete med både upplevd och formell kvalitet, att dina assistansuppdrag upprätthåller god kvalitet och standard. Dina kontaktytor är både internt med centrala stödfunktioner samt externt med exempelvis Försäkringskassan, kommuner, fackliga organisationer
I rollen ingår arbetsuppgifter kopplade till:
Kvalitetsarbetet och dokumentation
Ekonomi och budget
Personalansvar och medarbetarprocesser för dina kunders assistenter
Arbetsmiljöfrågor
Vi söker dig som:
Trivs i roller med ansvar och ledarskap.
Gillar sociala sammanhang och att bygga starka relationer.
Är serviceinriktad och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Arbetar självständigt men samarbetar också effektivt med andra.
Är strukturerad, planeringsorienterad och fokuserar på lösningar.
Har grundläggande kunskaper inom ekonomi och budget.
Relevant utbildning inom vård och omsorg, socialt arbete, beteendevetenskap, HR, ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
Tidigare erfarenhet av chef- och/eller ledarskap, gärna från personalintensiva verksamheter.
Van att arbeta administrativt i olika system och hantera dokumentation.
Flytande i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande med erfarenhet från liknande roller, samt tidigare chef- och/eller ledarerfarenhet inom personlig assistans eller LSS-verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, engagemang och driv att vilja utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss.
Mer om tjänsten:
Placeringen är vårt kontor i Malmö
Tjänsten är heltid och arbetstiden är måndag till fredag. Vi tillämpar provanställning.
Resor ingår i tjänsten där övernattning kan förekomma. Det tillkommer även en del arbete förlagt på kvällstid i form av möten och kundaktiviteter.
Tillträde: Startdatum: 1 september, men möjlighet finns att börja tidigare-. Intervjuer sker löpande
Om frågor och mer om rekryteringen
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Eliasson operativ chef jenny.eliasson@nordstromassistans.se
Personlighetstester som komplement till din ansökan Under rekryteringen genomförs personlighetstester som en del i vår urvalsprocess. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och rättvis för dig som söker arbete hos oss och återkopplar till det som är relevant för tjänsten.
Vi kan komma att tillämpa bakgrundskontroller i denna rekrytering.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling, lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige.
En del av Team Olivia
Nordström assistans ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken med verksamheter i Sverige och Danmark.
