Uppdragsansvarig till Drivhuset Assistans AB
2026-03-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Drivhuset Assistans AB är ett växande assistansbolag inom Val-Bo koncernen med huvudkontor i Norrköping, med uppdrag på flera orter i landet. Vår värdegrund bygger på engagemang, kunskap och omsorg. Vårt arbetssätt präglas av att arbeta nära våra kunder och medarbetare, vara tillgängliga och med fokus på delaktighet och kvalitet.
Som uppdragsansvarig hos oss blir du en viktig del av vårt team och kommer att ha ett helhetsansvar över dina kunduppdrag. Din roll innebär att säkerställa en trygg och professionell personlig assistans och vara närmaste chef till de personliga assistenterna. Du kommer att arbeta självständigt och behöva ta egna initiativ för att leda medarbetare och driva kunduppdragen.
Utöver kontakt med våra kunder, medarbetare och anhöriga kommer du även att ha externa kontakter med exempelvis Försäkringskassan, kommuner och fackliga organisationer. Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Personalansvar med rekrytering, medarbetarprocesser och arbetsmiljöarbete
Administrativt arbete så som schemaplanering och bemanning
Kvalitetsarbete avseende kundernas personliga assistans
Ekonomiska uppgifter såsom rapportering, budget- och resultatuppföljning
Chef i beredskap
Vi söker dig som
Trivs i en ansvarsfull ledarroll, är strukturerad och har god planeringsförmåga. Är driven och kan arbeta självständigt men har även en god samarbetsförmåga. Är lösningsorienterad och har förmåga att kommunicera i både tal och skrift på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Är trygg i kontakter med kunder och medarbetare, skapar goda relationer och har ett genuint intresse av alla människors olikheter. Har ett engagemang att vilja utvecklas i din roll tillsammans oss.Kvalifikationer
Utbildning inom ledarskap, beteendevetenskap, socionom eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
Erfarenhet av tidigare chefs- eller ledarroll inom personalintensiv verksamhet
Mycket goda kunskaper i LSS, SoL samt arbetsrätt
Flytande kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
God datavana
B-körkort
Möjlighet att resa i tjänsten
Meriterande
Erfarenhet av en liknande tjänst inom Personlig assistans/LSS
Erfarenhet av arbete med budget och ekonomiska uppföljningar
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande tjänst
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
Att vara del av ett engagerat och drivande team
Friskvårdsbidrag
Mer om tjänsten
Din placering kommer att vara på vårt kontor i Norrköping. Tjänsten är på 100% och är en tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag. Vid vissa tillfällen kan arbetstid komma att förläggas på kvällstid för möten och kund/personalaktiviteter.Tillträde
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Urval sker löpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
