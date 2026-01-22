Universitetslektor i vårdvetenskap
2026-01-22
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling - med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Välkommen till oss på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd!

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, kursadministration, handledning och examination inom program och kurser i vårdvetenskap med inriktning mot anestesi. Vidare ingår även undervisning på grundnivå inom allmänsjuksköterskans arbetsområde, inom såväl teoretiska kurser som inom verksamhetsförlagd utbildning. I arbetet ingår att forskningsanknyta och utveckla kurser inom grund och avanceradnivå samt bedriva egen forskning inom området. I arbetet ingår också samverkan med företrädare för professionsområdet, deltagande i bedömningssamtal under studenters verksamhetsförlagda utbildning samt handledning och examination av examensarbeten. I samverkan med professionsområdet kommer uppdrag som klinisk lektor ingå i tjänsten.
Dina kvalifikationer
För anställningen krävs att du har avlagt doktorsexamen i vårdvetenskap eller motsvarande ämnesområde. Du behöver ha sjuksköterskeexamen, svensk sjuksköterskelegitimation och specialistsjuksköterskeexamen inom anestesi. Det är också ett krav att du har yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska.
Du ska kunna visa pedagogisk skicklighet och ha förmåga till tydlig kommunikation samt goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vidare förutsätts dokumenterad god samarbetsförmåga, samtidigt som du behöver kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter inom ramen för rollen.
Meriterande:
• Visat intresse för forskning kopplad till anestesisjuksköterskans ansvarsområde.
• Specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård och/eller ambulanssjukvård
• Yrkeserfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård och/eller ambulanssjukvård
Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier, eller motsvarande kompetens. En anställd som saknar högskolepedagogisk utbildning kan genomgå utbildningen under de två första åren av anställningen.
Din anställning
Tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/8
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 12 februari.
Så här ansöker du - skapa konto och se vilka dokument du behöver bifoga
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Förmåner för anställda
Jobba hos oss
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:
Ulrika Blom, rekryterande chef.
Facklig företrädare för Saco-S är Anders Jonsson som nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00. Facklig företrädare för OFR/S nås via stvidhb@hb.se
.
