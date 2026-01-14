Ungdomsledare till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Verkstäderna / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Söderhamn Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Söderhamn
2026-01-14
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Verkstäderna i Söderhamn
Verkstäderna söker en ungdomsledare till ett föräldravikariat på ett år.
Ditt uppdrag
Som ungdomsledare hos oss kommer du att arbeta med ett omväxlande arbete där du får möta många ungdomar vilket ställer höga krav på att du är trygg och pedagogisk. Som ungdomsledare handlar arbetet om att få varje ungdom att känna sig trygg i ungdomshuset. Du leder bland annat fritidsaktiviteter som du planerar tillsammans med kollegor med lyhördhet inför ungdomars önskemål, arbetar med evenemang och deltar i utvecklingen av ungdomshuset.
Beskrivning av arbetsplatsen
Verkstäderna ligger i centrala Söderhamn men är en öppen fritidsverksamhet för ungdomar i hela kommunen. Vi arbetar både inne i vårt fina ungdomshus men även ute i hela kommunen bland annat med vår aktivitetsvagn.
Din kompetens
Vi söker dig som har kunskaper och erfarenhet av att leda barn och ungdomar både enskilt och i grupp inom fritid eller annan likvärdig verksamhet. Kanske har du en utbildning inom barn, unga, fritidsområdet, eller något konstnärligt fält så som bild, teater, musikproduktion eller film.
Som ungdomsledare är det viktigt att du är trygg, stabil och har självinsikt, du har ett pedagogiskt och flexibelt arbetssätt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv och har lätt för att skapa kontakter. Det är viktigt att du är lugn, uppmärksam i ditt bemötande samt har en god förmåga av att uttrycka dig i tal och skrift.
Du tycker om att ta initiativ och sätter gärna igång aktiviteter. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett smidigt sätt.
Du har förmågan att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på ditt arbete. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Kunskaper inom normkritik och antidiskriminering är meriterande såväl som kunskap inom konflikthantering.
Du har Körkort B
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Verkstäderna Kontakt
Linnéa Duran linnéa.duran@soderhamn.se Jobbnummer
9683015