Ungdomsbehandlare till Klivet

Att arbeta på Klivet är Livet! Hos oss ser vi möjligheter i motstånd, motiverar och skapar betydelsefulla relationer - allt för att tillsammans med våra ungdomar värna deras rätt till ett bra mående och en positiv förändring i deras liv. Vill du vara del av ett team som främjar utveckling och förändring för och med individer, är det till oss du skall söka!Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Arbetsgruppen och vårt arbetssätt präglas av ett tydligt ungdomsfokus ("ramar och kramar och stå fast, stå kvar") där nyfikenhet och nytänk är viktigt i kombination med en ödmjukhet och respekt för vårt uppdrag. På Klivet är vi alla viktiga utifrån våra olika roller. I din roll som behandlare, teamledare eller chef förväntas du dagligen vara en del av samt bidra med dig själv och din kunskap till vårt team!
Socialtjänsten är vår uppdragsgivare och tillsammans med ungdom och dennes nätverk arbetar du utifrån ungdomens behov i vårdplan och de tillsammans bestämda målen i genomförandeplanen. Arbetsgruppen har metoder och förhållningssätt som är verktyg i vårt arbete med ungdomen men det innebär också att du har central roll i arbetet runtomkring ungdom och därmed även ansvar för en god samverkan med nätverket.
Arbetet är förlagt på schema vilket innebär dagtid, kvällar och helger utifrån målgruppens och våra uppdragsgivares behov och önskemål och ställer höga krav på flexibilitet, självständighet och struktur. Vägledning och handledning i ärenden genomförs kontinuerligt av såväl teamledare, extern handledare samt vår samverkanspsykolog från BUP.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad medarbetare till en tjänst där du kan bli anställd antingen som behandlingsassistent, socialsekreterare Stöd och Rådgivning eller socialpedagog, beroende på din utbildning och erfarenhet. För att bli anställd i respektive roll behöver du uppfylla följande krav:
För behandlingsassistent:
• Minst 100 hp inom exempelvis psykologi, beteendevetenskap, mångfald, arbetsliv, migration, genus eller annat samhällsorienterat ämne, eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen (400 YH) inom socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
• Minst 1 års erfarenhet av samarbete med skola eller myndighet (utredning).
• Minst 2 års erfarenhet av att driva psykosocialt förändringsarbete med ungdomar (13-21 år) och deras familjer.
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
• Goda kunskaper om gällande lagstiftning (t.ex. SoL, LVU, Sekretess).
• B-körkort.
För Socialsekreterare/Socialpedagog:
• Socionomutbildning (210 hp) eller en högskoleutbildning om minst 180 hp inom socialt arbete, socialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
• Goda kunskaper om gällande lagstiftning (t.ex. SoL, LVU, Sekretess).
• B-körkort.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att driva ett psykosocialt förändrings- och behandlingsarbete med ungdomar (13-21 år) och deras familjer
• Erfarenhet av arbete som familjebehandlare (ex. FFT)
• Erfarenhet av samverkan med ex. BUP och nätverksarbete
• Utbildning i och erfarenhet av rePULSE, MI, KSL. MHFA eller annat av relevans
• Utbildning och/eller erfarenhet av metodstöd handledning i Connect
• Erfarenhet av att arbeta med dokumentation och skattningar i Journal digital
Som person trivs du med att arbeta med och för människor, skapa nätverk och goda relationer och du kan anpassa dig till en föränderlig arbetsdag och arbetssituation utan problem. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande är A och O. Vi tycker också att det är viktigt att du gillar att samarbeta tätt med dina kollegor och att du är öppen för att dela med dig av din kunskap och samtidigt lära av andra.
Om arbetsplatsen
Klivet är en öppenvårdsinsats men inriktning psykisk hälsa. Vi riktar oss till ungdomar i ålder 13-21 år. Genom att arbeta aktivt med förändringsarbete, skräddarsydda insatser och flexibilitet möter vi ungdomarnas behov i ett syfta att främja en god psykisk hälsa. Vi kan vara allt från spindeln i nätet för olika myndigheter och kontakter som ungdomar har i sitt nätverk, till att utföra behandlande insatser. Vårt syfte är att förhindra och förebygga placeringar samt sammanbrott av pågående placering samtidigt som vi kan bidra till att korta ner placeringstiden och vistelse inom institution.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning och visstid
Omfattning: Heltid och visstid
Antal tjänster: 4
I denna rekrytering sker intervjuer löpande.
Intervjuer kommer att ske löpande så vi ser gärna att du skickar din ansökan så snart du kan. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christoffer Eliasson enligt kontaktuppgifter i annonsen. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och att du skickar din ansökan!
Intervjuprocessen kommer att ske i två delar där den första intervjun hålls av chef och teamledare för att i nästa steg om en en går vidare sedan intervjuas av arbetsgrupp.
Provanställning om sex månader kan komma att användas.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
