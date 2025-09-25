Undertaksmontör samt lärling i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos T-interiör AB i Stockholm
Vi söker undertaksmontörer och lärlingar - Stockholm
Vi är ett byggföretag i Stockholm som just nu söker nya kollegor till vårt team!
Arbetet som undertaksmontör är ett byggnadsjobb som inte är så tungt, och passar både dig med erfarenhet och dig som vill börja som lärling
Vi söker dig som:
Vill jobba heltid
Är noggrann och pålitlig
Kan arbeta både självständigt och i team
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Heltidsanställning
Möjlighet att utvecklas och lära dig yrket från grunden
En trevlig arbetsmiljö med bra arbetskamrater
Både tjejer och killar är varmt välkomna att söka!
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: fredrik@takinterior.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare T-interiör AB
