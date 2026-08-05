Logistikingenjör till global industrikoncern i Västerås
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2026-08-05
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Nu söker vi en logistikingenjör till ett konsultuppdrag hos en global industrikoncern i Västerås. Här jobbar du i skärningspunkten mellan produktion, logistik och inköp, med ansvar för att utveckla förpackningslösningar som håller hela vägen från leverantör till slutmontering.
Rollen har två delar. Den ena är teknisk: du utvecklar, utvärderar och inför förpackningslösningar, väljer material utifrån kvalitet, hållbarhet och kostnad, säkerställer att lösningarna klarar gällande regelverk (bland annat PPWR) och analyserar inkommande materialflöden för att hitta förbättringar. Den andra är drivande: du leder tekniska delprojekt i större investerings- och utvecklingsprojekt, med planering, resurssättning och budgetuppföljning, och koordinerar leverantörer och entreprenörer.
Vi tror att du har:
• Högskoleexamen inom logistik, teknik, industriell ekonomi eller motsvarande
• Erfarenhet av förpackningsutveckling, logistikutveckling eller produktionsteknik
• God förståelse för förpackningsmaterial och materialflöden
• Vana att jobba datadrivet och i tvärfunktionella projekt
• Flytande engelska i tal och skrift
Erfarenhet från tillverkningsindustri, Lean/ständiga förbättringar och leverantörssamarbete är meriterande.
Uppdraget är på heltid med start i mitten av september och löper på i 6 månader, med placering på plats i Västerås. Urval sker löpande och uppdraget kan tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175546-2133044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Västerås Kongress (visa karta
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722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
10023715