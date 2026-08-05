Projektledare / installationsledare
Nordiska Energilösningar Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-08-05
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Projektledare / Installationsledare – Sol, Batteri & Energilösningar
Vill du vara med och bygga framtidens energiföretag?
Nordiska Energilösningar är ett snabbväxande företag med huvudkontor i Karlskrona och Kalmar med verksamhet i södra Sverige. Vi levererar kompletta lösningar inom solceller, batterilagring, laddboxar, elinstallationer och värmepumpar för både privatpersoner och företag.
Nu söker vi en engagerad projektledare/installationsledare som vill kombinera praktiskt arbete med projektledning, arbetsledning och kundkontakt. Hos oss får du en varierad roll där du har stora möjligheter att utvecklas och påverka företagets framtid.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Det här är ingen vanlig montörs- eller säljtjänst.
Vi söker dig som trivs med variation och vill kombinera flera olika ansvarsområden. Vissa dagar leder du installationer ute på fältet, andra dagar håller du kundmöten, planerar projekt eller hjälper kunder med offerter.
Du blir en viktig del av vårt team och fungerar som länken mellan kund, projekt och installation.Arbetsuppgifter
Delta i installation av solcellsanläggningar, batterilager, laddboxar och andra energilösningar.
Arbetsleda montörer ute på projekten.
Planera projekt, material och bemanning.
Genomföra platsbesök och kundmöten.
Ta fram offerter i vårt moderna CRM-system.
Driva egna affärer från första kundkontakt till färdig installation.
Följa upp projekt och säkerställa hög kvalitet.
Bidra till att utveckla företagets arbetssätt och rutiner.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från installationsbranschen och vill ta nästa steg i din karriär.
Du kan exempelvis arbeta idag som:
Solcellsmontör
Elektriker
Kyltekniker
VVS-montör
Servicetekniker
Arbetsledare
Projektledare inom installationsbranschen
Det viktigaste för oss är inte exakt vilken bakgrund du har – utan att du är engagerad, ansvarstagande och tycker om att skapa nöjda kunder.
Vi tror att du:
Har tekniskt intresse.
Är självgående och lösningsorienterad.
Tycker om att ta ansvar.
Har lätt för att kommunicera med kunder.
Har ett naturligt ledarskap.
Trivs med att arbeta både praktiskt och administrativt.
Har B-körkort.
Meriterande är erfarenhet av försäljning, projektledning eller solcellsbranschen, men det är inget krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du betydligt mer än ett vanligt jobb.
Du får möjligheten att utvecklas i ett företag där beslutsvägarna är korta och där rätt person snabbt kan växa in i större ansvar.
Vi erbjuder bland annat:
Fast lön.
Attraktiv provisionsmodell på egna affärer.
Tjänstebil.
Mobiltelefon och dator.
Friskvårdsbidrag.
Kompetensutveckling och utbildningar.
Stor frihet under ansvar.
Ett engagerat team med högt tempo och god sammanhållning.
Möjlighet att utvecklas mot projektledning, försäljningsledning eller andra ledande roller.
Därför ska du välja Nordiska Energilösningar
Vi tror på kvalitet framför kvantitet.
Vi bygger långsiktiga kundrelationer genom professionella installationer, hög service och engagerade medarbetare. Hos oss blir du en viktig del av ett företag som växer snabbt och där dina idéer och ditt engagemang verkligen gör skillnad.
Om du vill arbeta i ett företag där du får utvecklas, ta ansvar och vara med och forma framtidens energilösningar, då vill vi gärna träffa dig.Så ansöker du
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till:rekrytering@nordiskaenergi.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till Nordiska Energilösningar – tillsammans bygger vi framtidens energilösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Rekrytering@nordiskaenergi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Energilösningar Sverige AB
(org.nr 559510-6690), http://www.nordiskaenergilosningar.se
Tennvägen 14 (visa karta
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371 50 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023717